Paredes: “Queremos pasar a cuartos como primeras de grupo”

Nantes (Francia), 28 jul (EFE).- Irene Paredes, defensa de la selección española femenina de fútbol, expresó tras la victoria contra Nigeria que le da el pase a cuartos de final que el objetivo del equipo desde ya es preparar el último partido de fase de grupos contra Brasil para pasar como primeras de grupo.

“El objetivo es desde ya recuperarse bien y preparar el partido contra Brasil. Tenemos que seguir limando detalles y mejorando sensaciones para que seamos más fuertes como equipo”, expresó en zona mixta.

Paredes afirmó que “estamos contentas porque hemos ganado, era el objetivo y lo hemos logrado. Hemos sido muy superiores y creíamos que con lo superiores que estábamos siendo íbamos a tener alguna más o íbamos a marcar antes, pero bueno, si es de esta manera también nos vale”.

“Ellas nos tenían muy bien estudiadas, estaban muy bien ordenadas. Son muy fuertes, llegaban muy bien a hacerse las coberturas las unas a las otras y nos ha costado. Queremos ganar todos los partidos e ir mejorando las sensaciones”, reiteró.

Por último, sobre el gol de Alexia Putellas, la central vasca dijo que “el centro iba a ser más al primer palo, pero nos sirve. En el momento que me ha sobrepasado me he quedado mirándolo. También nos vale, es el gol que nos da la victoria, así que es maravilloso”. EFE

1011943

plm/jl