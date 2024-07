Moreno ultima cambios en el Gobierno andaluz para afrontar la segunda mitad de la legislatura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ultima cambios en su gobierno coincidiendo con el ecuador de la legislatura para afrontar la segunda mitad del mandato y que están pendientes desde la salida de Carmen Crespo como consejera del Ejecutivo para concurrir a las elecciones al Parlamento europeo que se celebraron el pasado 9 de junio. La ya eurodiputada del PP cesó el pasado 3 de mayo como consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para concurrir como candidata número dos de la lista del PP al Parlamento europeo en dichos comicios del 9 de junio, un movimiento en el seno del Gobierno andaluz al que Juanma Moreno respondió designando a Ramón Fernández-Pacheco como consejero en suplencia de dicha cartera de la Junta. El también portavoz del Gobierno andaluz sumó desde entonces --desde el mismo 3 de mayo-- las competencias de dicha consejería con las que ya le correspondían como titular del departamento de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que Ramón Fernández-Pacheco ha venido dirigiendo desde el mes de julio de 2022. Tras conocerse la candidatura de Carmen Crespo al Parlamento europeo, Juanma Moreno apuntó que el Ejecutivo que preside funciona como un "equipo" y "no existen individualismos como existen en otros ámbitos territoriales", por lo que la marcha de la entonces consejera de Agricultura no iba a "generar ningún problema" en el Gobierno. En esa línea, y sobre posibles cambios que pensara acometer en el Ejecutivo tras ese movimiento, el presidente apuntó a principios de mayo que "las cosas se hacen con tranquilidad y con serenidad". "Este es un Gobierno tranquilo y los cambios no hay que hacerlos rápido", indicó el presidente, apuntando que "hay muchas posibilidades, y simplemente se delega esa función a otro consejero y se sigue trabajando con normalidad". Precisamente por esa vía optó el presidente de la Junta al designar a Ramón Fernández-Pacheco como consejero en suplencia de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El Gobierno andaluz se ha mantenido así desde entonces con las 13 consejerías con las que quedó conformado en julio de 2022, aunque con doce consejeros tras la marcha de Carmen Crespo, uno menos tras la salida de la ya eurodiputada. Los cambios que acometerá Moreno esta semana en el seno del Ejecutivo no tienen que pasar necesariamente por la incorporación de nuevas caras al frente de las consejerías o por la salida de otros titulares de departamento, ya que podría limitarse a un reajuste de las competencias asignadas a cada cartera del Gobierno de la Junta. Entre las principales incógnitas figuran si Fernández-Pacheco mantendrá sus actuales competencias al frente de la 'macroconsejería' con las políticas de agricultura, agua y medio ambiente unidas a la Portavocía del Gobierno, si habrá 'caras nuevas' en el gabinete y qué consejerías se verán afectadas por la previsible redistribución de competencias por la que se decante Moreno. Aunque el presidente mantiene su habitual hermetismo sobre el alcance de los cambios, se especula con la entrada de una nueva consejera en el Gobierno andaluz y que será mujer, para mantener el equilibrio actual tras la salida de Carmen Crespo. Una de las opciones más comentadas de cambio de competencias es la recuperación de una Consejería específica de Cultura, actualmente integrada junto a Turismo y Deporte y liderada por Arturo Bernal. El propio Bernal tuvo que responder el pasado jueves a preguntas de los periodistas al respecto en un acto en La Rinconada (Sevilla) y expresó que su "deseo" es "continuar" como consejero de Cultura ya que "para eso estamos trabajando todos los días". "No tengo ni pistas ni información" sobre una posible remodelación del Gobierno andaluz por parte del presidente Juanma Moreno, dijo antes de señalar que, de haberlas, se conocerán "en breve". EN 2023 HUBO RELEVO AL FRENTE DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO De optar por un cambio de caras en alguna o varias consejerías, sería la segunda vez que Juanma Moreno releva a alguno de sus consejeros desde que fue investido por segunda vez como presidente de la Junta en julio de 2022 gracias a la mayoría absoluta conquistada por el PP-A en las elecciones al Parlamento andaluz del 19 de junio de aquel año. Así, el presidente relevó en abril de 2023 a Marifrán Carazo por Rocío Díaz al frente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, para que la primera pudiera concurrir como candidata del PP a la Alcaldía de Granada en las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que la ya exconsejera venció con mayoría absoluta. Juanma Moreno anunció la composición del primer gobierno 'monocolor' del PP-A en la historia de la autonomía andaluza --el primero además respaldado por una mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento-- el 25 de julio de 2022, y sus consejeros tomaron posesión al día siguiente. El Ejecutivo comenzó su actividad sin contar con una figura específica que ejerciera de portavoz del mismo, responsabilidad que el presidente acabó asignando al consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, a los dos meses de la toma de posesión del Gobierno, el 27 de septiembre de 2022. El portavoz ha tenido que responder a preguntas de los periodistas sobre los posibles cambios en el Gobierno andaluz desde la salida del mismo de Carmen Crespo, si bien el consejero ha venido reiterando al respecto que la potestad de remodelar el gabinete corresponde al presidente, sin poder entrar en más detalles sobre lo que tenga previsto llevar cabo, si bien se ha declarado seguro de que "acertará" con lo que decida. De producirse finalmente alteraciones en el actual reparto de competencias en el gabinete de Juanma Moreno se verán reflejadas en un nuevo decreto del presidente sobre reestructuración de consejerías que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Además obligará a adaptar la denominación de las comisiones legislativas actualmente existentes en el Parlamento andaluz antes del primer Pleno del próximo periodo de sesiones, previsto para los días 18 y 19 de septiembre.

