Torres: el objetivo es que cuando acabe la legislatura no queden represaliados sin exhumar

Fuencaliente (La Palma), 26 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha firmado este viernes un convenio para la búsqueda de represaliados del franquismo en el entorno del Pino del Consuelo, en La Palma, con el objetivo de que “cuando acabe la legislatura, no quede ningún territorio en España que no haya exhumado a los represaliados”.

Torres ha firmado un convenio con la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, para la excavación y resignificación del entorno del Pino del Consuelo, donde testigos afirman que están enterrados hasta 30 víctimas de la represión.

El convenio contempla la financiación de 100.000 euros plurianuales para la excavación de una parcela en el pinar de Fuencaliente, y el Gobierno regional aportará 80.000 euros para la creación de un monumento de dignificación, mientras que el Cabildo insular y el Ayuntamiento se encargará de los trabajos de adecuación del entorno.

El ministro ha señalado que es un día “para estar de enhorabuena por defender la justicia, la reparación, la verdad y la no repetición de la historia”, recordando que la isla de La Palma resistió durante una semana como republicana cuando el resto de Canarias había caído ante el bando sublevado, “lo que probablemente influyó en la dureza de la represión”. Torres ha relatado cómo “los momentos más bonitos durante este año como ministro han sido dos ocasiones en las que le he comunicado a familiares de represaliados que hemos identificado a sus seres queridos ha dicho-”, por lo que seguirá con la labor ministerial “hasta que no quede nadie sin ser exhumado por ser víctima de la guerra civil de España”. EFE lgm/asd

