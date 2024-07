PP exige a Page "valentía" para recurrir ante la Justicia la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, "acción y valentía" para recurrir ante la Justicia la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes como han hecho los Gobiernos del PP. Así lo ha manifestado Agudo ante los medios de comunicación, insistiendo a Emiliano García-Page "acción", en lugar de "grandes titulares", tras las declaraciones que hizo ayer el presidente de Castilla-La Mancha sobre que "no va a permitir un modelo de financiación que decida Puigdemont". La dirigente 'popular' ha recordado que es el mismo Partido Socialista el que decidió elegir a Puigdemont y Junts como socio de gobierno preferente en la nación y que son los diputados socialistas de Page "quienes votan reiteradamente con esos socios". "Hay muchas cuestiones sobre la financiación que deben abordarse y tienen que abordarse en una Conferencia de Presidentes donde se coordine el Gobierno de España con las comunidades autónomas. Page ya anunció en su día que él iba a liderar esa petición de celebración, pero no lo ha hecho", ha señalado. Por contra, ha agrehado, quien sí que lo han hecho los presidentes del PP que ya han recurrido a la justicia "para obligar al Gobierno a que se convoque la reunión, puesto que debe celebrarse dos veces al año y no se ha celebrado ni una sola vez en el año 2023 y este año todavía no hay fecha". Agudo ha recriminado que "la falta de valentía de Page" está haciendo que los castellanomanchegos pierdan al año mil millones de euros debido a una financiación injusta. "Seguimos con un modelo que no recoge las necesidades que tienen los vecinos de Castilla-La Mancha en servicios sociales, en sanidad, en educación y hay que sumar la falta de inversiones que no se está llevando a cabo por parte del Gobierno de España". Además, ha criticado la condonación de deuda que Pedro Sánchez quiere hacer a Cataluña de 15 mil millones de euros. "Page ayer dijo que no va a permitir que metan la mano en la caja, pero está permitiendo que Sánchez y sus socios vayan a meternos la mano en el bolsillo a los castellanomanchegos para condonar una deuda a Cataluña a cambio de un chantaje y un Gobierno autonómico". VISITA A ALCÁZAR DE SAN JUAN La secretaria regional del PP ha puesto en valor el gran trabajo que están desarrollando los grupos municipales de oposición como Alcázar de San Juan, "llevando a cabo una oposición propositiva y construyendo alternativa". "En estos días estamos haciendo lo que mejor sabe hacer el Partido Popular, recorrer los municipios de nuestra tierra para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos de Castilla-La Mancha y haciéndonos eco de las reivindicaciones que desde el PP nos trasladan, porque entendemos que cuando los ciudadanos tienen preocupaciones, esas inquietudes no se van de vacaciones y son escuchadas por nuestros alcaldes, portavoces y concejales", ha señalado. En ese sentido, el portavoz del PP de Alcázar de San Juan, José Antonio Navarro, ha criticado la intención de "echar el cierre" al Bachillerato nocturno en los centros de Alcázar de San Juan, Almansa, Cuenca y Toledo. "Esta modalidad de bachillerato está orientado a la población adulta que por sus circunstancias personales no pueden acudir a centros diurnos y el anuncio de cierre, supone un recorte en educación en toda regla, además, de la reducción de las plantillas docentes que con este cierre conlleva", ha señalado. Además, Navarro ha reclamado las prometidas reformas en los centros educativos "que tampoco llegan". "Es un Gobierno que presume de lo social, pero luego no hace nada, así que estamos abandonados por Page y también por el Gobierno municipal de Alcázar que se conforman con permitirlo". Durante su visita a Tomelloso Carolina Agudo ha hecho referencia "al buen hacer" de los gobiernos municipales del PP como en Tomelloso, demostrando que en Castilla-La Mancha hay otra forma de hacer política, de gestionar y de gobernar, ya que el PP centra su gestión en la cercanía y escucha activa a sus vecinos. Asimismo, la portavoz parlamentaria ha destacado que tras esa escucha "permanente y activa", las necesidades trasladadas por los vecinos serán llevadas a las Cortes de Castilla-La Mancha por el Grupo Parlamentario Popular a través de iniciativas para instar al Ejecutivo "a abandonar esa desidia y se ponga a trabajar. "La gestión de Page en el Gobierno está rozando ya la vergüenza, ya que nuestros grupos municipales se encuentran con el desprecio permanente y reiterativo de los gobiernos socialistas que recortan en servicios sociales como educación y sanidad que hoy estamos reivindicando". Por su parte, el alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha pedido a Emiliano García-Page "que deje de eliminar servicios a la localidad" como la falta de profesionales sanitarios, la negativa a una apertura de una UCI y el centro de salud, "la eliminación del servicio de atención a menores víctimas de violencia de género que también se marcha a la misma localidad vecina que la subestación eléctrica y también nos reduce la financiación y los servicios de conciliación familiar y laboral". "Page vive ajeno a las necesidades de los vecinos de Tomelloso y nos considera de segunda categoría, mientras que el Grupo Parlamentario Popular nos atiende y lleva nuestras justas reivindicaciones a las Cortes de Castilla-La Mancha".

