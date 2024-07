La ministra Saiz ve "un viaje a ninguna parte" la petición del juez para que Sánchez declare en La Moncloa

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera que la petición del juez Juan Carlos Peinado para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preste declaración en La Moncloa y la causa que instruye contra su mujer, Begoña Gómez es "un viaje a ninguna parte". Según indica, Sánchez no puede "disociarse" de su cargo de presidente del Gobierno, después de que el juez ordenase que declare en La Moncloa y su grabación sea registrada en vídeo, porque comparece por motivos ajenos a su condición de jefe del Ejecutivo. El presidente, sin embargo, ha reclamado prestar declaración por escrito, pero el juez todavía no ha respondido. Saiz ha dicho que como jurista considera que este expediente es "un viaje a ninguna parte" fruto de la "persecución política" del Partido Popular que, según ha espetado, quiere "derrocar" al Gobierno. Subraya además la "total colaboración" del presidente "respetando la legislación vigente y con todos sus derechos", ha apuntado. La ministra ha hecho estas declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), en la sede del Ministerio, al ser interrogada por la declaración de Sánchez prevista para el próximo martes y por la falta de respuesta del juez, que no está obligado a contestar a Sánchez por su condición de testigo. Además, ha insistido en que el proceso se inició con denuncias "falsas" de asociaciones de ultraderecha, y que hay dos informes de la Guardia Civil que sostienen que no existe delito y que "no hay nada" contra Begoña Gómez. Finalmente, acusa a la oposición de alimentar el ruido y la desinformación y en intentar "derrocar al Gobierno" que en permitir debates como el de la reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.

Compartir nota: Guardar Nuevo