El Govern balear exige a Pedro Sánchez que se reúna con Prohens: "No se entendería el ninguneo constante"

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reúna con la presidenta autonómica, Marga Prohens, si viene a Baleares la próxima semana, porque, de lo contrario, "no se entendería este ninguneo constante de Sánchez a Prohens y, por tanto, a los ciudadanos de Baleares". "No se entendería que Sánchez viniera y no quisiera moverse 200 metros entre la Almudaina y Consolat de Mar para reunirse", ha insistido el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, asegurando que "solo" ha habido un contacto entre Prohens y Sánchez desde el inicio de la legislatura, que fue a raíz del accidente del Medusa Beach. Por tanto, ha interpretado que "sería una vergüenza" que el presidente del Gobierno visitara Baleares y "no hiciera lo que ha hecho otro años, que era reunirse con la presidenta del Govern", entonces Francina Armengol. Además, ha reiterado que hay "una agenda balear" a debatir, en temas tales como la insularidad para los trabajadores de la administración pública, el convenio de carreteras y ferroviario o la reforma del sistema de financiación autonómico. "No es para hacerse una foto", ha ironizado, "sino para hablar de estas cuestiones que afectan al bienestar de los ciudadanos de Baleares". COSTA ACUSA A MONTERO DE "MENTIR" El portavoz del Govern ha acusado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "mentir" sobre las negociaciones bilaterales con la Generalitat de Cataluña en relación al sistema de financiación. Al respecto, Costa ha dictaminado que el órgano competente en la materia es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que "para eso está concebido", ha insistido. "No podemos hacer más que oponernos a esta negociacion bilateral", ha dicho, debido a que "perjudica a los ciudadanos de Baleares". Según el portavoz, la reforma del sistema de financiación debería de hacerse en base al 'principio de ordinalidad', es decir, a partir de la aportación tributaria de cada comunidad, como ha recordado que se hace en Alemania. Una propuesta que reclamarán al Ejecutivo central, aunque la pretensión es "negociar sin líneas rojas" pese a que Baleares "tenga claras" sus peticiones. Por otra parte, ha explicado que la ausencia de los Presupuestos Generales de 2024 y el rechazo a la votación a la senda de gasto en el Congreso para este año "perjudica" a las Islas, ya que no se puede tratar temas como las inversiones o las actualizaciones del plus de insularidad. "La situación es complicada", ha dicho, pidiéndole al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "reflexione". "El problema no es que Sánchez esté contra las cuerdas, sino que este hecho perjudica a los ciudadanos de Baleares, que estamos esperando a que tramite unos presupuestos", ha manifestado, lamentando que "es un Gobierno que está sometido a Junts". Con ello, ha criticado la actitud del portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, quien pidió a Costa su propia dimisión como conseller cuando no consiguió aprobar el techo de gasto el año pasado en Baleares. Así, ha ironizado con que no ha visto que, en esta ocasión, "haya pedido la dimisión de Montero y la convocatoria de elecciones".

