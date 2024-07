Moreno carga contra Vox por su "disparate colosal" sobre los menores migrantes: "Nunca participaré en esa cacería"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cargado este jueves contra Vox por lo que ha considerado un "disparate colosal" al "generalizar" sobre la migración en España y Andalucía y por utilizar la acogida de menores migrantes no acompañados para "conseguir votos", toda vez que ha advertido que él "nunca" participará en "esa cacería". Así lo ha señalado en la sesión de control del Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde, en respuesta al portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, sí ha apostado por contar con políticas migratorias a nivel de Estado, que garantice la seguridad de las fronteras y que "haya una migración regulada" porque "se necesitan migrantes". "Es una parte de la fuerza productiva que tiene esta comunidad y este país", ha subrayado para insistir en que debe ser "regulada, organizada y planificada". De esta manera, ha mostrado su total desacuerdo y ha puesto en relieve una "gran discrepancia" con Vox en "utilizar la migración como elemento político". "Utilizan de una manera sangrante la migración para conseguir que sea un problema" como ya se refleja en el barómetro que realiza el Centro de Estudios Andaluces (Centra), donde se sitúa como el quinto problema para los andaluces. "Quieren que sea el primer problema porque eso les va a dar votos y rédito político", ha apuntado Moreno para después criticar que Vox "generalice" y afirme que "todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes", lo que ha considerado "un disparate colosal". Frente a esto, ha detallado que, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, "solo un 7% ha sido causada por personas migrantes y, muchos de ellos, europeos". "¿Qué quiere, que cada vez que veamos una persona con un color distinto al nuestro o una manera de pensar distinta, una etnia, una raza, pensemos que es un delincuente? ¿Quiere clasificarlos? ¿Qué es lo que quiere hacer con eso? ¿Usted quiere votos? ¿Es capaz de denigrar a personas en nuestro país a cambio de votos?", ha preguntado el líder del Ejecutivo andaluz. Tras insistir en que esa opción política es "un disparate", ha criticado que el Gobierno nacional no tenga una política de migración y "no sea capaz de garantizar las fronteras ni darle a este asunto el sentido de urgencia". "Le viene grande el problema de la migración", ha afirmado. "Pero una cosa es que tengamos un gobierno incapaz, indolente y que se preocupa exclusivamente de sobrevivir y otra cosa distinta es que yo participe en la cacería del migrante. Ahí no voy a estar de acuerdo nunca, nunca, nunca", ha manifestado. En este sentido, el presidente andaluz ha reprobado que Vox haya roto gobiernos en España y haya roto la estabilidad, institucional, política y social por 400 menores en el conjunto de España --30 en Andalucía--. "Han buscado una excusa simple para dar un salto más en esa competencia con otros grupos políticos en ver quién dice la cosa más soberbia", ha lamentado. VOX: "IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA" Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha acusado a Moreno de "irresponsabilidad política" por no defender a los andaluces frente a la migración ilegal. "Su irresponsabilidad política condena a los andaluces a consecuencias", ha avisado. De igual manera, Gavira ha advertido a Moreno de que en VOX "no vamos a ser cómplices de su irresponsabilidad por un sillón", ni "del sufrimiento, del dolor y del miedo que pase un andaluz por culpa de un delito o un crimen cometido por un inmigrante ilegal", ni tampoco de las "tragedias que pasen en el mar" por sus políticas de efecto llamada. El portavoz parlamentario de VOX ha señalado al presidente andaluz que "lo responsable es mirar primero por nuestra gente", tras acusarlo de que "les exigen solidaridad a los andaluces" con la acogida de menores no acompañados, "pero ustedes no van a sufrir las consecuencias". "Ni usted, ni su gobierno, ni sus altos cargos van a vivir nunca cerca de un centro de menas, que nadie quiere cerca de sus casas porque da miedo, ni van a vivir en un barrio destrozado por la inseguridad que esa inmigración está importando", ha apuntado. Gavira ha recordado que "no hay un día en el que no llegue inmigración ilegal a nuestras costas", poniendo como ejemplo la llegada, este pasado fin de semana, de decenas de inmigrantes ilegales a Granada, donde "qué casualidad, todos eran varones, más grandes y con más barba que usted y que yo", le ha espetado a Moreno Bonilla, al tiempo de preguntarle "dónde están esos niños y niñas" de las que tanto habla" cuando se refiere a los menores que entran ilegalmente en España.

