Rufián aboga por regular la figura de la pareja del presidente del Gobierno para delimitar "qué puede y no puede hacer"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha abogado este martes por regular la figura de la pareja de la persona que ocupe la Presidencia del Gobierno para dejar claro "qué puede hacer y que no" y evitar situaciones "absurdas" como la que, a su juicio, se están dando con la investigación a Begoña Gómez. Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre la decisión de juez de Madrid Juan Carlos Peinado de citar como testigo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en calidad de esposo de Gómez, a la que investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según Rufián, si se aprobara un estatuto para las parejas de los presidentes o presidentas "se acabarían muchas historias" y situaciones "absurdas" como que es produzcan citaciones judiciales "por una reunión". Preguntado si comparte con el PSOE la idea de que Peinado está sometiendo a Sánchez a una "persecución política despiadada", ha recordado que ERC ya avisó hace más de cinco años de que el 'a por ellos' no se circunscribía a los independentistas catalanes sino que era un "a por todos" los que no son "la derecha o la ultraderecha".

Compartir nota: Guardar Nuevo