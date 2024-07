Gobierno Valencia recurrirá al TS por "la negativa de Sánchez" de convocar la Conferencia de Presidentes

El Gobierno valenciano ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante la "negativa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar la Conferencia de Presidentes tras haber sido solicitada en varias ocasiones por diferentes presidentes autonómicos. Así lo ha dado a conocer este martes la portavoz del Consell y consellera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, quien ha insistido en que, a finales de 2023, un total de 14 presidentes autonómicos solicitaron la celebración de la reunión y que, según el reglamento, es "obligatorio" que se celebre cuando lo piden "más de diez presidentes". Además, ha indicado que existe una obligación reglamentaria por la que dos veces al año se tiene que convocar esta conferencia de presidentes. "Estamos ante una inactividad por parte del presidente del Gobierno, una deslealtad institucional por no tener en cuenta a los presidentes de las comunidades autónomas ante temas tan importantes para sus comunidades --como la reforma de la financiación o el reparto de menores no acompañados--, pero también y ante todo, ante un incumplimiento del reglamento", ha aseverado. Asimismo, preguntada por las críticas del PSPV-PSOE sobre la rebaja fiscal, que ha tenido un impacto recaudatorio de 495 millones de euros, y que desde el grupo socialista aseguran que "solo ha favorecido a los ricos", Merino ha pedido "más rigor" y que "dejen de dar la espalda a los valencianos" y "defiendan" el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana. "MÁS RIGOR" En este sentido, la consellera ha señalado que, tanto el PSPV, como su líder Diana Morant, "deberían tener un poco más de rigor a la hora de hablar de estos temas" y "leerse las cosas bien", pues, según ha apuntado, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) establece "un impacto recaudatorio de 495 millones de euros por la rebaja fiscal" de los que "270 millones" vienen de la reforma fiscal del 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig. "Lo que ellos no han visto, no han querido ver o están tratando de ocultar es que de esos 495 millones, 270 vienen de la reforma fiscal que hizo Ximo Puig en el impuesto de la renta", ha manifestado. Así, la portavoz ha afeado que, "si tanto les preocupa los recursos que deja de tener o que tiene o que podría tener la Comunitat Valenciana, lo que tendrían que hacer es, tanto la ministra (Diana Morant) como el portavoz en las Cortes Valencianas del PSPV (José Muñoz) volver al consenso y seguir defendiendo, como habían hecho hasta ahora, ese fondo de nivelación transitorio para la Comunidad Valenciana". "Lo último que han hecho ha sido votar en contra en dos ocasiones de ese fondo transitorio de nivelación, en mayo en Las Cortes Valencianas, y la semana pasada, en el Senado", ha censurado. En esta línea, ha pedido al grupo socialista "más rigor" y que "dejen de dar la espalda a los valencianos en un tema tan importante como son los recursos de los que luego depende la sanidad, la educación y los servicios sociales". "SIN DATOS" PARA LOS PRESUPUESTOS Cuestionada por cómo puede afectar el techo de gasto, que este martes se debate en el Congreso de los Diputados, para la elaboración de los próximos presupuestos, Merino ha indicado ya han pasado ocho días desde que se celebrara el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y "todavía no nos han comunicado los datos sobre los recursos del sistema de financiación, entregas a cuenta y liquidación que son necesarios para hacer los presupuestos de la Generalitat". En este sentido, sobre el techo de gasto, ha señalado que a pesar de que hay un informe de la AIReF que lo sitúa en un 2,7% y de una previsión del 3,2%, "todavía no se sabe nada". "No sabemos si es para el conjunto de las Administraciones. Nos faltan muchos datos, nos falta que nos determine cuál es el techo de gasto, si es para el conjunto de las Administraciones o si hay alguno concreto para las comunidades autónomas o cómo tenemos que obrar a la hora de hacer el presupuesto", ha explicado la consellera quien ha subrayado que espera que pronto se celebre un nuevo Consejo de Política Fiscal que, con los datos, diga "cómo tenemos que elaborar estos presupuestos".

