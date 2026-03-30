Los apoyos a 'Las seis de La Suiza' ven en el indulto una victoria del movimiento obrero

Gijón, 30 mar (EFE).- El grupo de apoyo a las seis sindicalistas conocidas como 'Las seis de la Suiza', condenadas a 3 años y medio de prisión que cumplían en tercer grado por coacciones por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón al que acusaban de acoso laboral, ha celebrado este martes la decisión del Gobierno de indultarlas tras nueve meses en prisión como “una victoria de la unidad del movimiento obrero”.

La medida de gracia, que el Consejo de Ministros prevé aprobar mañana martes, "es fruto de la lucha de la clase trabajadora todos estos años y también es una victoria de la unidad del movimiento obrero”, ha dicho a EFE una portavoz del colectivo.

La representante de grupo ha afirmado que las seis personas condenadas “nunca debieron haber llegado a esta situación porque lo único que hicieron fue hacer sindicalismo y no se puede entrar en prisión por la defensa de una trabajadora”.

Además, ha destacado la solidaridad que recibieron desde distintos organismos de España y de otros países y ha recordado que el indulto fue solicitado por 22 organizaciones sindicales.

El conflicto se inició en 2017 por una campaña de protestas frente a la Pastelería La Suiza, a raíz de la denuncia de una empleada que denunció abusos laborales, y derivó en un proceso penal con condenas a prisión ratificadas por el Tribunal Supremo en 2024.

En concreto, fueron condenadas a dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, así como al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que, según la sentencia, cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón desestimó en junio de 2025 la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena y dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para "Las Seis de la Suiza", que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.

Casi nueve meses después, el Consejo de Ministros va a aprobar este martes su indulto, según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que han incidido en la defensa de "la legitimidad de la acción sindical, así como el derecho a la huelga, la movilización y la organización de las personas trabajadoras en España, ante una condena inapropiada en una democracia". EFE

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