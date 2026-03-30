El IBEX roza los 17.000 puntos tras subir un 0,99 % pese a la amenaza de Trump sobre Irán

Madrid, 30 mar (EFE).- La Bolsa española ha subido este lunes un 0,99 %, cerrando la sesión cerca de los 17.000 puntos, pese al aumento de incertidumbre en el conflicto en Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su preferencia sería "tomar el control del petróleo" del país y que se plantea apoderarse de la isla de Jarg.

El IBEX 35, el selectivo español, ha terminado la jornada bursátil en 16.969,2 puntos tras sumar 166,7, ese 0,99 %. En lo que va de año, el principal índice español acumula una depreciación del 1,96 %.

Las dudas sobre el futuro del conflicto mantienen el precio el crudo al alza: el brent, de referencia en Europa, subía un 0,18 % hasta los 112,75 dólares el barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, escalaba un 2,97 % y registraba su precio en 102,6 dólares.

En una sesión sin gran volatilidad, el IBEX ha estado impulsado por la división renovable del sector energético, liderado por las subidas de Acciona (3,56 %), Solaria (3,16 %) e Iberdrola (3,11 %), y lastrado por las caídas de Acerinox (-2,36 %), IAG (-1,99 %) y Merlin Properties (-1,01 %). EFE

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