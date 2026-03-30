Espana agencias

El IBEX roza los 17.000 puntos tras subir un 0,99 % pese a la amenaza de Trump sobre Irán

Guardar

Madrid, 30 mar (EFE).- La Bolsa española ha subido este lunes un 0,99 %, cerrando la sesión cerca de los 17.000 puntos, pese al aumento de incertidumbre en el conflicto en Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su preferencia sería "tomar el control del petróleo" del país y que se plantea apoderarse de la isla de Jarg.

El IBEX 35, el selectivo español, ha terminado la jornada bursátil en 16.969,2 puntos tras sumar 166,7, ese 0,99 %. En lo que va de año, el principal índice español acumula una depreciación del 1,96 %.

Las dudas sobre el futuro del conflicto mantienen el precio el crudo al alza: el brent, de referencia en Europa, subía un 0,18 % hasta los 112,75 dólares el barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, escalaba un 2,97 % y registraba su precio en 102,6 dólares.

En una sesión sin gran volatilidad, el IBEX ha estado impulsado por la división renovable del sector energético, liderado por las subidas de Acciona (3,56 %), Solaria (3,16 %) e Iberdrola (3,11 %), y lastrado por las caídas de Acerinox (-2,36 %), IAG (-1,99 %) y Merlin Properties (-1,01 %). EFE

(Foto) (Vídeo)

Últimas Noticias

El Gobierno autoriza este martes 325 millones para el desarrollo de tres nuevos satélites

Infobae

Scaloni: "Cuando no esté aquí, lo lamentaré como todos los que han pasado por aquí"

Infobae

México se mide a Bélgica en un duro partido amistoso en Chicago

Infobae

Polonara, cada vez más cerca de volver a jugar al baloncesto

Infobae

Ancelotti: Modric sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo a sus 40 años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

Polémica en Parla: denuncian un posible patrón de respuestas en la oposición a auxiliar administrativo y el Ayuntamiento anula el examen

Los 33 nuevos radares de la DGT para Semana Santa 2026: estas son las ubicaciones exactas

El Consejo General del Poder Judicial aprueba una subida de sueldos de 800 euros mientras sus miembros ya cobran entre 134.000 y 155.000 euros

La Justicia ordena el desahucio de una familia marroquí sin empleo y con cinco menores: pagaron 2.000 euros a una persona que se hizo pasar por el propietario

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

La guerra en Oriente Medio ya sacude la vivienda: construir será hasta un 10% más caro y comprar, aún más difícil

Aerolíneas y aeropuertos europeos piden prorrogar la flexibilidad del nuevo control fronterizo para evitar colapsos en Semana Santa

¿Cómo reclamar la declaración de la renta de años anteriores?

Drones de largo alcance para inspeccionar la red eléctrica: cómo funcionan y para qué se usan

Las familias numerosas que reciban el bono social eléctrico deben incluirlo en la declaración de la Renta: sanciones de Hacienda de hasta 118 euros

DEPORTES

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP

Sinner aprieta la lucha con Carlos Alcaraz por el número uno: la tierra decidirá el rey del ranking ATP

Honda trabaja para solucionar los problemas en los monoplazas de Aston Martin: “Estamos mejorando el motor... pero esto no es a corto plazo”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra