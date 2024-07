PP andaluz afirma que ni Chaves ni el PSOE lograrán imponer "un relato falso" sobre los ERE

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha asegurado que ni el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ni el PSOE lograrán imponer "un relato falso de los ERE" porque, independientemente de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la causa sigue siendo "la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia". Fernández-Pacheco, que ha mantenido en Jaén capital una reunión con cooperativas de aceite de oliva, ha indicado a los periodistas que las declaraciones de Manuel Chaves cargando contra el PP "se las puede creer el señor Chaves y poco más" porque lo que ha hecho ha sido "mentir descaradamente en la sede del PSOE-A" para "acusar al partido del Gobierno, para acusar a los medios de comunicación, para acusar a los jueces de crear una trama política, mediática y judicial" contra el PSOE. "Lo cierto es que por lo que lo condenó el Tribunal Supremo es por tejer un fraude de 680 millones, la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia, con el único objetivo de mantener al PSOE en el Gobierno, esa es la realidad", ha dicho Fernández-Pacheco. En este sentido, ha subrayado que "por mucho que insistan en imponer un relato falso, no lo van a conseguir", entre otras cosas porque "el Tribunal Constitucional no ha declarado inocente a nadie", sino que lo que ha dicho es que "hay que volver a juzgar esos casos en la Audiencia Provincial" de Sevilla. Ha recordado que en el caso de los ERE quedan "más de 100 causas todavía por juzgar" y que aunque la parte política estaba cerrada, ahora lo que ha hecho el Constitucional es "volver a abrirla y desde luego el Tribunal Constitucional no ha dicho que no existiera una trama ni un fraude" porque "ya lo dijo el Tribunal Supremo, se trata de una fraude sin precedentes en la historia de la democracia". Sobre el hecho de que la Junta siga pagando indemnizaciones de los ERE, el consejero ha señalado que lo único que se está haciendo por parte del Ejecutivo andaluz es "cumplir con la ley y con el mandato que nos dio el Parlamento" y "eso no quita que hasta el último céntimo defraudado de los parados tenga que volver donde estaba". "Son cosas diferentes, entiendo que la intención del señor Chaves, igual que la de todo el Partido Socialista, es la de confundir, es la de imponer ahora un relato que poco más o menos viene a decirnos que lo que hicieron fue estupendo y eso es rotundamente falso", ha manifestado el también portavoz del Ejecutivo andaluz. "El Gobierno de Juanma Moreno lo que ha hecho es cumplir con la ley, pagar lo que la ley nos obligaba a pagar y luchar judicial, políticamente y por todos los medios para recuperar el dinero defraudado", ha concluido Fernández Pacheco. CONTINUIDAD EN AGRICULTURA Sobre su continuidad o no en la cartera de Agricultura, Fernández-Pacheco ha señalado que a día de hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no le ha confirmado nada, "ni que siga en Agricultura, ni en Sostenibilidad, ni siquiera en el Gobierno". "Yo tengo un encargo claro desde hace algo más de dos meses por parte del presidente, que es la de sumar las competencias de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural a las competencias que ya tenía al frente del Gobierno y eso es lo que estoy haciendo acompañado de un magnífico equipo de profesionales que me está ayudando mucho", ha dicho el consejero. Ha puesto el acento en que el presidente "tomará la decisión que tenga que tomar" y "acertará" sea la que sea. Acerca de si le gustaría seguir con las competencias de agricultura, ha afirmado estar "muy satisfecho de formar parte de un Gobierno que está cambiando Andalucía, que está atendiendo a la periferia como nunca se le había atendido, que está llevando un dinamismo a esta tierra hasta ahora desconocido". "Donde el presidente me ponga, la verdad, que estoy agradecido y contento", ha concluido Fernánez-Pacheco, que ha asegurado que "el presidente hará lo que tenga que hacer en base al interés general de Andalucía".

