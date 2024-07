Vox admite que no le gusta la salida de cargos del partido tras la ruptura con el PP pero da la fuga por terminada

Vox reconoce que el goteo de bajas de cargos autonómicos y locales registrado en los últimos días, a raíz de la ruptura de los gobiernos de coalición con el PP en las regiones por el reparto de menores migrantes no acompañados, no le agrada, pero ya da la fuga por concluida, según fuentes de la dirección del partido. Por el momento, han trascendido las bajas de afiliación de la exconsejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana Elisa Núñez y los concejales de Badajoz y Teguise (Lanzarote), Carlos Pérez y Ginés González, respectivamente. Núñez comunicó su decisión al líder de Vox, Santiago Abascal, en una carta conocida el martes en la que se expresó duramente contra la formación. Mostró su desacuerdo con la decisión de la Ejecutiva de abandonar los gobiernos autonómicos y con la "deriva radical" del partido "en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer". Por su parte, el concejal de Badajoz anunció su baja de Vox el lunes, aunque mantendrá su cargo como no adscrito. Se fue subrayando su "decepción por los últimos giros políticos", la "deriva" del partido y lamentando "la malísima relación que soporta desde hace mucho tiempo con la organización provincial" de Vox. También afirmó que sus ideales "han desaparecido de Vox en estos últimos tiempos". En la misma jornada se marchó el único concejal de Vox en Teguise, que no obstante seguirá en el consistorio como edil no adscrito. Cree "inaceptable" la decisión de la dirección de Vox de rechazar el reparto de menas por las autonomías. A estos casos hay que sumar a los consejeros rebelados contra la decisión de Bambú --Ignacio Higuero, de Extremadura, y Gonzalo Santonja, de Castilla y León-- y a los que, aún acatándola, expresaron amargura por tener que dejar sus cargos --Ángel Samper, de Aragón, y José Luis Aguirre, de Valencia--. Vox denunció a principios de esta semana que el PP "alienta" a cargos autonómicos de su formación "al transfuguismo". PERSONAS QUE "SE SUBIERON AL CARRO" Fuentes de la dirección de Vox admiten que las bajas de afiliación y que los cargos se mantengan a espaldas de la formación "no les hace ninguna gracia" porque implica una ruptura pública con la estrategia marcada por Bambú. Sin embargo, estas fuentes se muestran comprensivas porque se trata de personas y sus sueldos, por lo que evitan entrar a juzgarles. Sí se muestran algo más duras con el caso de Núñez, a la que critican por "subirse al carro y mentir". En cualquier caso, dan el goteo de salidas por terminado. "Son las que se han visto", dicen. Tras la ruptura con el PP, Abascal asumió que habría cargos autonómicos y locales que no dejarían sus cargos y, aunque rebajó la importancia alegando que habría personas que habrían dejado sus trabajos por un proyecto que se ha extendido solamente durante un año, advirtió de que Vox les expulsaría. "No serán de Vox", dijo. CRÍTICAS EN PÚBLICO No obstante, algunos dirigentes de Vox sí han censurado la decisión de estos cargos utilizando las redes sociales. El vicesecretario de Coordinación Parlamentaria, Ignacio de Hoces, dijo a Elisa Núñez en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que es "respetable" que abandonara la formación, pero criticó los argumentos ofrecidos por la exconsejera sobre la radicalidad en las políticas referidas a la inmigración y a la violencia contra las mujeres. "La posición de Vox es clara desde su creación y, además, una cosa va de la mano de la otra, como decías", le trasladó, acompañando su mensaje de un titular que reza: "La consejera valenciana Elisa Núñez, de Vox, pide al Ministerio medidas urgentes ante las agresiones grupales cometidas por 'marroquíes'". El vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, usó la misma red social para lamentar que "estos días se están viendo con claridad las diferencias que hay entre políticos honrados que no cambian de principios y los que sí". Asimismo, llamó "trepa de la política española" a Núñez. De su lado, el diputado Jacobo Robatto citó un 'tuit' con las fotos de los consejeros rebelados, Núñez y el concejal de Badajoz para afirmar que "eligieron los barcos y no tendrán ni barcos ni honra".

