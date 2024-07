Palou, relegado al puesto 18 de la parrilla de Toronto; la 'pole', para Herta

Toronto (Canadá), 20 jul (EFE).- El español Alex Palou (Chip Ganassi) fue penalizado por obstaculizar durante la sesión de clasificación de la IndyCar de Toronto y saldrá el domingo en el puesto decimoctavo, mientras que el estadounidense Colton Herta (Andretti Global) se hizo con la 'pole' de la carrera canadiense.

Los comisarios de la carrera determinaron que Palou obstaculizó al mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) y le anularon sus dos vueltas más rápidas cuando ocupaba la cuarta posición provisional de la calificación. La penalización le relegó al puesto 18.

Nada más bajarse de su coche, Palou expresó su desacuerdo con el castigo. "De momento no estoy de acuerdo. Tenemos que mirarlo. Tenía tres coches delante mío y no podía ir a ningún sitio. No estoy de acuerdo pero es lo que es", declaró el piloto español.

A pesar de la penalización y salir desde la parte trasera de la parrilla, Palou se mostró optimista sobre sus posibilidades en la carrera del domingo.

"Desde luego no ayuda", señaló con una sonrisa. "Pero tenemos un coche rápido y mientras seamos rápidos podremos avanzar. Es frustrante pero es lo que hay", concluyó.

Palou, que ha ganado en dos ocasiones el campeonato IndyCar, ocupa el primer puesto de la calificación con 379 puntos, seguido de Will Power con 344 y O'Ward con 327.

Herta se hizo con la 'pole', la tercera que consigue este año, con un tiempo de 59.5431 segundos. Tras el pilo de Andretti Global se calificó su compañero de equipo Kyle Kirkwood. La segunda fila estará ocupada por Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) y Scott McLaughlin (Team Penske).

Tras la calificación, Herta expresó su satisfacción por la 'pole' y el trabajo de Andretti Global, que ocupa los dos primeros puestos de la parrilla ( la primera vez que la escudería copa la primera fila de Toronto), y destacó que el equipo es especialmente fuerte en circuitos urbanos.

"En los últimos años Andretti ha sido muy fuerte en circuitos urbanos. Y este año en particular parece que hemos dado otro paso adelante. Los circuitos urbanos son los que más me gustan de todos los que hacemos. Creo que en un circuito urbano es el más difícil para obtener resultado en una vuelta. Así que cuando obtienes la 'pole' es muy gratificante", dijo Herta.

El piloto francés Théo Pourchaire, campeón de Formula 2 en 2023, se clasificó en penúltimo lugar, en el puesto 26. Pourchaire llegó a Toronto este sábado procedente de Francia para reemplazar a Alexander Rossi (Arrow McLaren) que el viernes se rompió el pulgar durante los entrenamientos. EFE

