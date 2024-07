PP-A acusa al PSOE-A de "abrir la puerta a su pasado más oscuro" de corrupción: No descarten que Chaves releve a Espadas

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), ha acusado este viernes al PSOE-A de haber abierto "la puerta a su pasado más oscuro" de "corrupción", y ha ironizado señalando que no se puede descartar que el expresidente de la Junta Manuel Chaves "sustituya" al actual secretario general de la federación socialista andaluza, Juan Espadas. Así se ha pronunciado el consejero en una atención a medios antes de presidir en Sevilla la reunión del Consejo Rector de la Agencia Digital de Andalucía, y a preguntas de los periodistas tras la rueda de prensa en la que el expresidente socialista andaluz Manuel Chaves valoró la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente el recurso de amparo que presentó frente a su condena a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. Además, Chaves sostuvo durante su rueda de prensa que el PP montó con el caso de los ERE "una operación política, mediática" y "con ropaje judicial" que tenía el "objetivo" de "echar al PSOE del Gobierno de la Junta" y "conseguir lo que no había podido conseguir antes por los votos de los andaluces". Frente a eso, Antonio Sanz ha advertido este viernes de que este jueves, en la sede del PSOE-A, "se mintió sobre los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional" sobre los recursos de amparo de ex altos cargos socialistas de la Junta condenados por la 'pieza política' de los ERE, porque esas sentencias "no ponen fin a los ERE", ya que "quedan 134 piezas todavía" por juzgar, según ha puesto de relieve el consejero. Además, el titular andaluz de la Presidencia ha remarcado que, salvo en un caso, las sentencias del TC que han estado estimando siquiera parcialmente recursos de amparo de dichos ex altos cargos "mantiene condenas a cada una" de esas personas, por lo que el tribunal de garantías "no ha absuelto" a la mayoría de condenados, y lo que ha pedido es que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte una nueva sentencia para cada caso. "EN LA SEDE DEL PSOE-A SE IMPUTARON DELITOS A LOS JUECES" Antonio Sanz ha sostenido además que, este pasado jueves, "ocurrió un hecho muy grave en la sede del Partido Socialista", ya que "Chaves y Espadas imputaron delitos a los jueces, porque se trasladó directamente una afirmación de connivencia y de cónclave entre el Partido Popular, los jueces y periodistas", ha añadido. "Creo que el Partido Socialista ayer elevó el tono de su manipulación hasta el punto de no sólo insultar a los andaluces sintiéndose orgullosos por los ERE", algo que "es peligroso", ha seguido comentando Antonio Sanz, que ha remarcado que el Tribunal Supremo sostuvo que el de los ERE ha sido "el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia". Además, el consejero ha denunciado que "el PSOE andaluz ha abierto la puerta al pasado más oscuro del socialismo", además de usar su sede "para atacar a la justicia, para imputar delitos a los jueces, ni más ni menos que de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo". SANZ CREE QUE CHAVES DEBERÍA "PEDIR PERDÓN" De igual modo, Antonio Sanz ha indicado que lo que debería haber hecho Chaves este jueves "es pedir perdón, porque la sentencia del Supremo" sobre la 'pieza política' del caso de los ERE "habla de sustracción del dinero de los parados" andaluces. El consejero ha argumentado que "la mayor preocupación y peligro" que percibe "es que los gobiernos del Partido Socialista consideren que la corrupción con el PSOE es gratis, y eso es muy preocupante, que la sensación que está quedando entre los andaluces es que la corrupción sale gratis", ha añadido. Tras advertir de que "ha vuelto el PSOE de la corrupción", Antonio Sanz ha comentado que "el PSOE sabrá si apuesta por revivir el pasado, por presumir" de él, y ha ironizado señalando que "no descarten que Chaves sustituya a Espadas", que "está puesto en cuestión" al frente del PSOE-A, "en una vuelta al pasado y a la corrupción". El consejero, en todo caso, ha concluido insistiendo en señalar que lo que este pasado jueves "ocurrió en el PSOE es muy grave y muy peligroso, porque la corrupción no puede salir gratis, y lo que tienen que saber los andaluces es que el PSOE andaluz apuesta por volver a ser el partido de la corrupción", ha finalizado.

