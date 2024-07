Guardiola descarta aprobar la Ley de Concordia tras la ruptura del pacto con Vox: "Ahora mismo no es la prioridad"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha descartado aprobar la Ley de Concordia que estaba recogida en el acuerdo de gobernabilidad que habían firmado con Vox, respecto de la que ha sealado que "ahora mismo no es la proridad de este Gobierno". "No vamos a poner en marcha esa Ley de Concordia, que era la que nos habíamos referido", ha asegurado Guardiola, quien ha explicado que suponía "no tanto derogar la Ley de Memoria Histórica que existía, sino de ampliar, que esa memoria y ese respeto a las víctimas fuera para todos de la misma manera". En cualquier caso, ahora mismo esa aprobación "no está encima de la mesa y no es nuestra prioridad", ha señalado María Guardiola a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este miércoles en Mérida. Por otra parte, y respecto a la petición del PSOE para que se deroguen algunos de las medidas aprobadas en el marco de su pacto con Vox, Guardiola ha reafirmado que "nada de lo que hemos puesto en marcha se va a derogar", ya que todo lo han hecho "muy conscientes y sabiendo que era lo mejor para los extremeños" y no han "tenido que sufrir ninguna imposición, en este caso de Vox". María Guardiola ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida tras firmar el Plan Director de Políticas Activas de Empleo de Extremadura, con los sindicatos CCOO y UGT y la Creex.

