Teresa Rodríguez: La diferencia entre acogidos ucranianos y niños africanos "revela que este país es racista"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que "esa diferenciación entre ucranianos rubios y blancos y africanos, entre los 90.000 ucranianos acogidos, que está bien hecho, y los 400 niños y niñas africanas, lo que revela es que este país es racista, profundamente, además, con una islamofobia muy arraigada". En rueda de prensa, Rodríguez ha comenzado refiriéndose a los padres del jugador de la selección Nico Williams recordando que "su madre salió de Ghana embarazada, cruzó Burkina Faso, Mali, Argelia, el desierto del Sahara, en algunos casos andando, saltó la valla de Melilla, atravesó la península hasta Bilbao y ayer su segundo hijo convirtió a España en campeona de Europa de fútbol". A su juicio, ese hecho "de alguna forma rompe con el discurso negativo que sistemáticamente la ultraderecha en este país, mediática y también política, han estado trasladando con una visión sistemáticamente negativa de los jóvenes migrantes, de los jóvenes racializados y en concreto de los jóvenes africanos". "Tenemos que celebrar esta victoria como una victoria también contra el racismo y contra el discurso de la ultraderecha", ha dicho. "Desde la izquierda no podemos estar trasladando discursos utilitaristas sobre la migración y mucho menos sobre la infancia, no podemos decir que hay que acoger niños porque así un día serán grandes deportistas que nos llevarán a ganar trofeos deportivos, que vendrán a cogernos la fresa por cuatro duros o que vendrán a limpiar el culo a nuestros padres por cuatro duros", ha manifestado Teresa Rodríguez, que ha añadido que "ese discurso utilitarista tiene que terminar y hay que trasladar un mensaje que tiene décadas de historia en este planeta, que es el mensaje y el discurso de los derechos humanos". En este sentido, ha señalado que "todo el mundo tiene derecho a una vida digna, migrar es un derecho, una obligación en algunos casos, en la mayoría de los casos para las personas que no pueden darle una vida digna a sus hijos". "Nosotros también lo haríamos si estuviéramos a escasos kilómetros de aquí, y de hecho lo hacemos, y por tanto hay que trasladar un nuevo discurso sobre la migración que salga completamente de los parámetros de la extrema derecha", ha afirmado. Asimismo, Teresa Rodríguez ha recordado que en España se ha acogido a lo largo de este año a 90.000 ucranianos, niños y niñas, menores y "no ha supuesto ninguna crisis de convivencia, ninguna crisis política incluso si ese acogimiento se ha realizado sin ningún recurso". La portavoz de Adelante ha desvelado que en este curso durante sus horas libres ha dado clases de español en el Instituto donde trabaja porque no había ningún recurso para este fin. "A estos niños se les desplaza sin tener en cuenta en qué parte del trimestre están, se les cambia de municipio aunque estén a punto de hacer los exámenes finales", ha señalado Rodríguez que ha afirmado que "hay que reforzar y mejorar también la atención a estos menores, sean rubios y blancos y ucranianos o sean negros y senegaleses, árabes, marroquíes o argelinos". "Vamos más allá del acogimiento a un acogimiento en condiciones dignas y con recursos suficientes", ha instado la portavoz de Adelante, que ha asegurado que "en Andalucía faltan recursos para esto" y ha manifestado que "esa diferenciación entre ucranianos rubios y blancos y africanos, lo que revela es que este país es racista, y con una islamofobia y con una africanofobia muy arraigada".

