Las Cortes examinan mañana a los ocho juristas pactados por PP y PSOE para el nuevo CGPJ

Los candidatos pactados por el PSOE y el PP para ocupar las ocho plazas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reservadas para juristas de reconocido prestigio se someterán este martes al examen de idoneidad de las Comisiones de Nobramientos del Congreso y el Senado. Cada uno comparecerá en la correspondiente a la Cámara por la que será elegido y también lo harán los suplentes acordados. En total, las Cortes Generales deben renovar los 20 vocales del Consejo, doce de ellos habrán de ser jueces o magistrados y los otros ocho son juristas (catedráticos o profesionales del derecho). En cada cámara se eligen 10 de esos vocales (seis jueces y cuatro juristas) y para su nombramiento se requiere una mayoría cualificada de tres quintos. Tras el acuerdo firmado por los dos grandes partidos, se abrió un plazo para que los grupos registrasen sus candidatos, pero sólo para el cupo de juristas, ya que los doce jueces y magistrados salen de la lista que remitió en su día el CGPJ a las Cortes con los cincuenta candidatos propuestos por asociaciones judiciales y por avales de miembros de la carrera judicial. CUATRO EN CADA CÁMARA En el Congreso, el PP y el PSOE han propuesto a José Luis Costa Pillado, actual presidente del Consello Consultivo de Galicia; Inés Herreros Hernández, expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria; y Argelia Queralt Jiménez, letrada del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. También están citados los tres suplentes pactados por los partidos. El consejero consultivo andaluz y exvocal del CGPJ Antonio Dorado Picón; la profesora de Historia del Derecho y de las Instituciones Marta Bueno Salinas y el catedrático de Derecho Penal José Luis González Cussac. Paralelamente, los dos partidos han presentado otro escrito en el Senado proponiendo a Ricardo Bodas, magistrado jubilado del Supremo; Bernardo Fernández Pérez, exconsejero asturiano en los años 80 y 90 y presidente del Consejo Consultivo autonómico hasta 2018; Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia (LAJ) de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; e Isabel Revuelta, letrada de Cortes que pasó en primavera al Senado tras años en el Congreso. Los suplentes pactados por los dos grandes partidos que examinará el Senado son: el letrado del Tribunal Constitucional Guillermo García-Panasco Morales, el procurador y Decano de Honor del Colegio de Procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego Quevedo, y catedrático de Derecho Constitucional Antonio Rovira Viñas, que ejerció como Defensor del Pueblo interino entre 1999 y 2000. Los juristas son los únicos que deben pasar un examen previo de idoneidad en la Comisión de Nombramientos de la Cámara correspondiente, ya que los candidatos de la carrera judicial están eximidos de comparecer pues se entiende que el CGPJ ya certificó que cumplían las condiciones cuando envió su lista a las Cortes. DOS AÑOS CON UNA VACANTE EN EL TC Una vez los juristas hayan obtenido el aprobado las propuestas se elevarán a votación en el Pleno del Congreso y en el Pleno del Senado, lo que sucederá previsiblemente los días 23 y 24 de julio, respectivamente. Paralelamente, en el Senado se abrió un plazo para que las Asambleas de las Comunidades Autónomas propusieran sus candidatos para una cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Constitucional en julio de 2022 Alfredo Montoya, quien renunció por motivos de salud. Ese puesto corresponde al PP, que ha acordado con los socialistas promover a José María Macías, actual vocal del CGPJ del bloque conservador. En este caso, su candidatura ha sido registrada por la Diputación Permanente del Parlamento de La Rioja y tras lograr la idoneidad se votará en el Pleno el día 24. No obstante, en el orden del día de la Comisión de Nombramientos se ha incluido también la comparecencia de los aspirantes propuestos el año pasado por otras comunidades gobernadas por los 'populares', unas candidaturas que quedaron vivas tras la disolución de las Cortes con motivo de las generales de hace un año y que nunca fueron retiradas. Por eso formalmente están citados también para el martes en el Senado el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, propuesto por Aragón; el juez José Luis Costa, promovido por Galicia; el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura Aurelio Blanco Peñalver y el expresidente del Consejo Consultivo andaluz Juan Bautista Cano. No obstante, no se espera que acudan a la cita.

Compartir nota: Guardar Nuevo