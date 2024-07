Tolo Moya (ERC) ve "falta de garantías" en la investigación de los carteles y señala a Rovira

El exdirector de comunicación de ERC, Tolo Moya, ha lamentado "falta de garantías" en la investigación interna sobre el caso de los carteles contra los Maragall, alegando que miembros de la Comisión Ética están, textualmente, implicados en diferentes pruebas presentadas, y ha señalado a la secretaria general del partido, Marta Rovira. En un comunicado al partido que ha avanzado este sábado 'El Periódico' y al que ha tenido acceso Europa Press, Moya alude al vicesecretario de imagen, comunicación y estrategia de ERC, Oriol Duran, y al vicesecretario general de Recursos y Finanzas, Jordi Roig, quienes forman parte de esta Comisión Ética y "demuestran conocimiento del caso y dicen claramente que no quieren hacer una investigación sobre el caso". Asimismo, ha apuntado a Rovira, que, según él, en marzo pedía "hacer acciones con la B", en la que todavía participaban los miembros que participaron en el caso de los carteles. "No es en absoluto procedente que personas que han estado directamente implicadas en el pago de las facturas de los autores materiales del caso o en el encubrimiento del caso formen parte de la Comisión que dirime las responsabilidades del mismo", ha escrito. Por ello, Moya ahora reclama que el caso lo instruya la Comisión de Garantías del partido y no la Comisión Ética, porque el primero "es un órgano claramente independiente" y no, textualmente, un órgano formado por la dirección nacional de la formación.

