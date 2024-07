“Que los jóvenes sigan interesados por el jazz”, el gran reto del Festival de Vitoria

Javier Domaica

Vitoria, 13 jul (EFE).- "Que la gente joven siga interesándose por el jazz" es el gran reto que se plantea a medio plazo Íñigo Zárate, el presidente del Festival de Jazz de Vitoria cuyos primeros compases se podrán escuchar a partir de este lunes hasta el domingo 21.

Deseoso de arrancar la 47 edición, Íñigo Zárate saca pecho al asegurar que cuentan con el mayor aforo de España en un recinto cerrado de un festival de jazz y garantiza que no se venderán a ningún grupo inversor como está empezando a ocurrir en eventos musicales de este tipo. “Estamos en las antípodas”, afirma.

Pregunta: ¿Cómo tienen la taquilla en este momento?

Respuesta: Está bastante bien, los tres últimos días estará bastante lleno, estamos cerca de vender todo.

P: ¿En qué punto se encuentra Mendizorroza respecto a otros recintos en España?

R: Es uno de los recintos de jazz con mayor aforo de España. Nuestra entrada más floja nunca baja de 1.500 personas y muchos recintos ni siquiera tienen ese aforo. Nuestro aforo máximo es de 3.500 personas y en muy pocos sitios llegan a esas cifras.

P: ¿También el domingo con el hip hop del argentino Trueno?

R: Se está vendiendo muy bien. En este momento es el número uno en Spotify en España y el 15 en el mundo. El público al que dirigimos este concierto es gente muy joven, que no viene al festival y queremos traerles a Mendizorroza y conseguir que se interesen. Que el año que viene pregunten qué traeremos.

P: El precedente de Kase O fue muy bueno…

R: Sí, el hip-hop y el jazz han estado relacionados desde el nacimiento del hip-hop. Con Trueno cambia el público. Es el mismo estilo, pero con Kase O fue un público de 30-50 años y con Trueno vienen menores de 30, desde 15 años.

P: Kase O se mostró sorprendido por haber sido invitado a un Festival de Jazz, ¿Cuál fue la reacción de Trueno cuando le llamasteis?

R: Le hace ilusión. Las negociaciones han sido muy complicadas porque ahora está en el top mundial. Los cachés en un principio eran inalcanzables para nosotros, pero su voluntad de venir lo ha hecho posible.

P: ¿Le ha llamado más la atención el festival que el tema presupuestario?

R: Está de gira mundial, es una estrella y llena campos de fútbol. No viene por dinero, sino porque conoce el Festival y lo que representa.

P: ¿Por qué Trueno será el colofón del cartel?

R: Intentamos hacer un cartel lo más abierto y universal posible. Intentamos cubrir desde el aficionado más radical al jazz hasta el aficionado a la música general que no tiene por qué tener ninguna vinculación con el jazz.

P: ¿A quién tiene ganas de ver?

R: El concierto de Pablo Martín Caminero con la NDR. Es un lujazo. La propia banda ha elegido al músico. Y otra 'superapuesta' de este año que es la de Sumrrá con el Niño de Elche. Están especializados en la improvisación y no sabemos por dónde va a salir. Ese es el riesgo y el lujo. Tengo intriga y ganas de ver y escucharlos.

P: ¿Habrá flamenco y muchos sonidos cubanos?

R: Aunque venga El niño de Elche y Tomatito no creo que escuchemos flamenco. Tomatito tendrá su lenguaje pero serán temas que no responderán a los cánones del flamenco, aunque tendrá su deje. Cuba estará al 100 %. Tanto Chucho Valdés como Ylian Cañizares son el alma de Cuba y el máximo exponente de la fusión del jazz cubano. Es uno de los conciertos que mejor se está vendiendo. La música cubana es muy accesible. Una apuesta segura.

P: En los últimos años se ven más mujeres en el festival…

R: Afortunadamente no es algo forzado. Si miras las listas de músicos mejor valorados las mujeres que vienen están en el top 10 absoluto. Nos chirría un poco cuando ves programaciones sin mujeres porque es algo natural. Las mujeres que vienen son números uno en sus instrumentos.

P: Desde su entrada en la organización han transcurrido ya cinco años. ¿Hacia dónde va el Festival de Jazz de Vitoria?

R: Somos un festival diferente porque desde nuestra raíz el propósito es distinto al resto de festivales. Otros tienen una intención mercantil, son eventos para ganar dinero y estamos en las antípodas de esa propuesta. Somos una asociación sin ánimo de lucro y todo el dinero que manejamos se gasta en música. Nuestro esfuerzo va encaminado más a hacer asequibles los conciertos de grandes estrellas. Si miras los precios de estos músicos en el resto de Europa no son los mismos. Tener el abono de Mendizorroza a 100 euros y el del Teatro a 65 euros es un lujo. Creo que la gente no es consciente.

P: ¿Cómo se sobrevive a la proliferación de festivales musicales por toda España?

R: La fiebre de los festivales nos salpica porque aunque nuestra programación no es la misma, algunos macrofestivales nos quitan músicos y al meterlos en esos circuitos son inalcanzables para nosotros por las cantidades que pagan. No estamos en ese mundo ni por trayectoria ni por filosofía y no nos cuesta tanto cambiar de estrella o de panorama musical a la hora de programar. Buscamos más calidad que un 'supernombre'.

P: ¿Les ha llamado algún fondo de inversión de los que están entrando en otros festivales?

R: No, de momento no y aunque nos llamasen no es la finalidad de la asociación y desconozco totalmente si se puede vender una asociación a un fondo de inversión.

P: ¿Cuál es el siguiente paso que se marcan?

R: El reto que se nos avecina a medio plazo es ver si somos capaces de conseguir que la gente joven siga interesándose por esta música. Por eso tenemos apuestas como la de Trueno. EFE

