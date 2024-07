Un magistrado del Supremo apuesta por usar la IA en la justicia para agilizarla

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 11 jul (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha apostado por usar la inteligencia artificial (IA) en la justicia para facilitar la investigación y para agilizar los procedimientos, pero ha alertado de que hay que poner límites para evitar vulnerar derechos fundamentales.

Así lo ha expuesto Antonio del Moral en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) durante el curso de verano sobre 'Inteligencia artificial y derechos fundamentales', organizado por la Universidad Complutense.

En su intervención, ha destacado la capacidad de la inteligencia artificial para agilizar los procesos judiciales a la hora de buscar información o relacionar expedientes. "Puede ahorrar mucho tiempo al juez para que lo pueda invertir en otros asuntos", ha asegurado.

Según el magistrado, la IA puede ser también muy útil en la justicia penal a la hora de investigar, pero ha advertido que hay que crear "fórmulas" para que esos métodos de investigación tengan límites y evitar así la vulneración de derechos fundamentales.

El magistrado también ha observado que no se puede utilizar la inteligencia artificial en los juicios para comprobar la veracidad de la declaración de un acusado porque supondría que te estás "cargando su derecho a declararse no culpable", por lo que cree que no compensa usar este método porque acabas "sacrificando un derecho".

Por eso considera que hay que ante todo hay que tener en cuenta el funcionamiento del sistema para aplicar la IA, porque hay "piezas que pueden ayudar pero te pueden descuartizar el sistema".

En el caso de la justicia civil, Del Moral ha afirmado en cambio que no habría ningún problema "si hay voluntariedad" porque las partes pueden elegir si van al juzgado a un arbitraje o utilizan un mecanismo de inteligencia artificial. EFE

