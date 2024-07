Sémper ironiza con que Vox quiera romper los gobiernos con el PP por acoger a "una media de entre 15 y 30 migrantes"

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha ironizado con que Vox quiera romper sus pactos con el PP por acoger a "una media de entre 15 y 30 inmigrantes" en las comunidades autónomas donde gobiernan, poniendo en entredicho la magnitud del problema que denuncian los de Santiago Abascal, que cargan contra los 'populares' por supuestamente "estafar" y "poner en peligro" a los españoles. En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, el dirigente del PP ha "dimensionado" el acuerdo surgido de la Conferencia de menores celebrada el miércoles por la tarde en Tenerife, y ha recordado que en regiones como Aragón o Murcia --donde cogobiernan con Vox-- se acogerán apenas a 20 menores migrantes. "Estamos hablando de que Vox anuncia una hipotética ruptura, porque en comunidades autónomas donde gobierna con el PP, como por ejemplo Aragón, se van a recibir a 20 inmigrantes. En Murcia, 16. Hay una media de entre 15 y 30 inmigrantes por comunidad. Estos son los motivos por los cuales Vox anuncia una hipotética ruptura de la estabilidad allí donde gobierna con el PP", ha escarnecido el portavoz del PP. Sémper también ha expresado sus dudas sobre qué está anunciado Vox, si "una ruptura" con el PP, o si está "pidiendo excusas y justificándose o pidiendo perdón por romper gobiernos autonómicos que están funcionando". "No entiendo qué es lo que pretende Vox cuando estamos hablando de un ejercicio de solidaridad de todos los españoles", ha proseguido. Así las cosas, ha incidido en que el PP no va a ceder ante las amenazas de los de Abascal, ya que los 'populares' se rigen por los principios de "solidaridad" y de "entender la política migratoria como lo que es, como una política que impacta y afecta a seres humanos, en este caso, a menores de edad". Por ese motivo, ha cargado con Vox por haber estado últimamente "empeñado en hacer más oposición al PP que a Pedro Sánchez". VOX, COMO LOS SOCIOS DEL GOBIERNO Sémper también se ha referido al rechazo de Cataluña a acoger a menores migrantes, resaltando que los socios del Gobierno Junts y ERC, como Vox, "se niegan" al reparto de menores no acompañados en un ejercicio de solidaridad con Canarias. "Fíjese usted Junts. Fíjese usted Esquerra Republicana de Cataluña. Si hablamos de socios, los socios del Gobierno de España se niegan a que menores no acompañados vayan a Cataluña", ha zanjado el vicesecretario del PP.

