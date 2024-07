Mazón garantiza la estabilidad del gobierno valenciano "sin ninguna duda" y "en cualquier caso"

El presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha garantizado que el Partido Popular seguirá "liderando el cambio" en la Comunitat Valenciana "sin ninguna duda" y "en cualquier caso", así como que tiene la convicción, la obligación y la ilusión de hacerlo y "nadie" le va a "desviar" de ello: "Voy a hacer todo lo posible y vamos a hacer todo lo posible por seguir gobernando para todos". Así lo ha declarado a una hora de la comparecencia en la sede de Vox de su presidente, Santiago Abascal, para anunciar qué hará este partido en los gobiernos autonómicos compartidos con el PP, como el valenciano, tras el órdago que lanzó esta semana de romper los pactos en el caso de que los presidentes 'populares' adoptaran la acogida de menores migrantes. "Tenemos una visión, tenemos un proyecto que es para todo el mundo y lo vamos a poner en marcha y vamos a seguir contando con todo el mundo, en cualquier caso, con todos los grupos parlamentarios, en cualquier caso. Y si alguien no lo comparte desde dentro del gobierno o si Vox quiere decir alguna otra cosa, pues esa explicación la tendrá que dar Vox", ha zanjado Mazón antes del comité ejecutivo y la junta directiva del PPCV que ha asegurado que estaban convocadas antes de la amenaza de Vox. Mazón ha realizado estas declaraciones al ser preguntado en varias ocasiones si piensa agotar la legislatura, si el PP está preparado para gobernar en solitario o si hay posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas. "El cambio al que nos comprometimos lo lidera el Partido Popular, lo afianza el PP y lo va a seguir liderando sin ninguna duda el PP", ha insistido tras sacar pecho de las medidas aprobadas por el Consell durante su año de gobierno y de que su partido ganó "todas las elecciones". Además, no ha confirmado si tiene en mente a los consellers que podrían sustituir a los tres de Vox, en el caso de que este partido se saliera del Consell, y ha añadido que el PP no es "el único depositario de las buenas ideas". "Hay otros que también pueden aportar buenas ideas. Desde dentro del gobierno o desde fuera", ha sostenido.

