Gamarra cree que la detención de Nacho Cano busca que "no se hable de la corrupción del PSOE"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha sostenido que detrás de la detención del músico Nacho Cano hay un intento de que "no se hable de la corrupción" que asedia al PSOE, a la vez que ha calificado como "una absoluta desproporción" el cómo "se está actuando en este caso". También ha alabado al artista por su "sensatez" al haber dado "más explicaciones" que Pedro Sánchez por lo que pasa con su mujer y su hermano. "Yo creo que detrás lo que hay es que se quiere que se hable de Nacho Cano para que no se hable de la corrupción que está asediando al Partido Socialista y que está hasta arriba", ha dicho la dirigente 'popular' en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, donde también ha arremetido contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su "doble vara de medir" al prescindir su acuerdo de colaboración con la obra que dirige Cano, 'Malinche'. Gamarra ha incidido en que le parece que "evidentemente" hay "una absoluta desproporción en cómo se está actuando en este caso", todo ello frente a un Nacho Cano que ha dado explicaciones con "serenidad" y para decir que la investigación debe seguir "sus cauces oportunos", en contraste con la falta de explicaciones del Gobierno con la imputación de Begoña Gómez, la esposa del presidente. "Yo no he visto a nadie últimamente dar tantas explicaciones ante los medios de comunicación sobre una investigación y para prueba podemos compararlo con lo que pasa con la mujer de Pedro Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, todo lo que rodea al Partido Socialista", ha proseguido la secretaria general del PP. Así las cosas, Gamarra ha cargado contra el titular de Transportes por romper el acuerdo de colaboración de Renfe y 'Malinche', pero que no despida del Ministerio a personas que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional que están siendo investigadas por su implicación en el 'caso Koldo'. Previamente, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, consideró que la "presunta detención" y la "campaña de desprestigio" contra un artista como Nacho Cano, a quien la Policía arrestó por contratar presuntamente a inmigrantes irregulares para su musical 'Malinche', lanza un "mensaje muy preocupante".

