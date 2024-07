El fiscal del 'caso Begoña Gómez' dice que la UCO concluye que contratos de Barrabés se desarrollaron "con normalidad"

El fiscal del denominado 'caso Begoña Gómez' ha asegurado en un escrito que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha redactado un nuevo informe en el que concluye que varios contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que están bajo sospecha en la causa "se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". Así lo ha subrayado en el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pide a la Audiencia de Madrid que "delimite" la investigación que dirige el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno al considerar que el instructor está dirigiendo una "causa general". En su escrito, el representante del Ministerio Público hace referencia al informe de la UCO del pasado 2 de julio en el que se analizan los contratos que entregó la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Según el fiscal, dicho informe sostiene que "en líneas generales, en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación, adjudicación, formalización y ejecución de los contratos --algunos de ellos vigentes actualmente--, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". Así las cosas, la Fiscalía insiste en que no hay "indicios delictivos, ni siquiera irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo". "No hay ni rastro de la investigada Begoña Gómez, cartas, recomendaciones, presiones o interés", añade. Con todo, señala que la investigación está "pivotando" en torno a Barrabés y los contratos adjudicados por diversas administraciones, "presumiendo unas irregularidades en un periodo muy dilatado de tiempo, en el que se trasmite la sensación de que él es, en cierta forma, el investigado aunque no se sepa bien de qué (se le ha considerado testigo)". Cabe recordar que en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid está prevista la declaración de Barrabés el próximo lunes 15 de julio, quien comparecerá en calidad de testigo y, por tanto, tendrá la obligación de contestar con la verdad a todas las partes del procedimiento.

Compartir nota: Guardar Nuevo