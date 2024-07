Ndour: "Me esforcé al máximo para aportar con la selección en París, no ha sido posible"

Las Palmas de Gran Canaria, 9 jul (EFE).- La pívot Astou Ndour, internacional con España en unas 80 ocasiones, ha dicho este martes, tras quedar fuera de la lista para los Juegos de París, que se ha esforzado "al máximo" para poder "seguir aportando" con la selección en la capital gala, pero que no ha sido posible.

En un mensaje en sus redes sociales, Ndour, que reapareció a principios de año con el equipo que le dio su primera oportunidad profesional -el Spar Gran Canaria- tras ser madre, ha indicado que respeta la decisión del seleccionador español, Miguel Méndez, y ha deseado "todos los éxitos y suerte" a la selección para la cita olímpica de París.

El puesto de Ndour como la jugadora nacionalizada que podía vestir la elástica española en los Juegos lo ha ocupado Megan Gustafson, tras competir en los últimos partidos de preparación de cara a esta cita cuatrienal que se han disputado, en los que no participó Ndour, que se encuentra en estos momentos disputando partidos de la WNBA con la franquicia Connecticut Sun.

"Me he esforzado al máximo, he trabajado de manera intensa para jugar lo mejor posible tanto en España como ahora en la mejor liga del mundo, la WNBA, y tener las máximas opciones de poder seguir aportando con la selección en los JJOO de París, hecho que he expresado en diversas ocasiones", ha indicado la jugadora, natural de Dakar (Senegal).

Astou Ndour ha agregado en este mensaje en redes que no fue posible ese deseo y que respeta la decisión de Méndez: "Así que no puedo tener otro deseo que todos los éxitos y suerte de cara a esta importante cita". EFE

cas/jmr/lm