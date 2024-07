El PP catalán tacha de "decepción" el archivo de la causa 'Tsunami'

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tachado este martes de "decepción" el archivo de la causa 'Tsunami Democràtic' y que los implicados queden, textualmente, impunes. "Nos sentimos decepcionados de que estas personas se puedan ir de rositas y se puedan quedar impunes de los hechos que cometieron y no puedan ser finalmente condenados", ha expresado en rueda de prensa en el Parlament. Fernández ha reiterado que los investigados por la causa cometieron "actos terroristas" y ha asegurado que crearon altercados en distintos barrios de Barcelona y ciudades catalanas. REPARTO DE SENADORES Después de que este martes PSC y Junts hayan propuesto un senador para el PP, según el sistema D'Hondt, en la repartición de representantes en el Senado, Fernández ha recordado que no se trata de una decisión "firme", ya que la Junta de Portavoces no lo decidirá hasta el próximo martes. Tras preguntársele si desde los populares tienen algún nombre en mente para proponer como senador, Fernández ha expresado que esperarán a ver qué fórmula se decide implementar. INICIATIVAS EN SEGURIDAD También ha informado que desde la formación presentarán una iniciativa para instar al Govern a incrementar el número de agentes de los Mossos d'Esquadra "atendiendo de forma prioritaria las zonas tensionadas". Por otro lado, proponen la creación de un fondo extraordinario de ayuda y apoyo a los policías locales de Catalunya, dotándolo de 50 millones de euros para mejorar sus recursos.

