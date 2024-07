Críticos de ERC piden no llegar a acuerdos con el PSC si no reconocen el "derecho a la autodeterminación" de Cataluña

Un sector crítico de las bases de ERC, el Col·lectiu Primer d'Octubre, han pedido no llegar a acuerdos con el PSC sin que antes reconozcan el "derecho a la autodeterminación" de Cataluña", además de apostar por que la dirección del partido que ponga la independencia catalana "en el centro de sus políticas". En un comunicado difundido este viernes, el colectivo ha instado a que no establezca "ningún tipo de acuerdo con los partidos del 155 sin el previo reconocimiento y respeto del legítimo derecho a la autodeterminación", y que se recupere el asamblearismo como forma de funcionamiento del partido, desde el respeto a la diversidad de opiniones. También ha propuesto "reorientar la estrategia política del partido" y poner la independencia de Cataluña en el centro de sus políticas, una renovación total de la dirección de ERC y crear y fijar una posición estratégica común con el resto de fuerzas independentistas. Después de hacer un llamamiento a la unidad tras la dimisión este jueves del viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat en funciones, Sergi Sabrià, el colectivo ha mostrado preocupación por el "enfrentamiento entre dos sectores del partido que han estado dirigiendo" ERC en los últimos años. "Nadie debe marchar y todos deben poder volver", han defendido, recalcando la importancia del debate y el pluralismo, si bien creen que "eso no puede suponer, en ningún caso, el ataque al compañero de partido, la falta de respeto, la baja tolerancia a la diferencia, la mala praxis en la acción política y la exclusión de quienes defienden otras ideas pese a compartir objetivos".

