El PP critica el "intento desesperado" para proteger la imagen de Begoña Gómez y "sortear el paseíllo de la vergüenza"

El Partido Popular ha criticado este jueves el "intento desesperado" para proteger la imagen de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y "sortear el paseíllo de la vergüenza" ante su declaración en un juzgado de Plaza de Castilla tras haber sido citada en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias, según han indicado fuentes del PP. Así se ha pronunciado la formación de Alberto Núñez Feijóo después de que la magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, haya autorizado que Begoña Gómez acceda este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje del edificio por motivos de seguridad. El PP ha preguntado si el jefe del Ejecutivo "entrará al juzgado escondido con su mujer" y ha añadido que Pedro Sánchez "arrastra mañana a toda la nación a una jornada indecente". Según los 'populares', Begoña Gómez "no habría incurrido en tales prácticas si no hubiera sido por la condición de presidente de su marido". "¿Acompañará Sánchez a su mujer al entrar al juzgado por el garaje en un coche oficial con los cristales tintados para sortear así el paseíllo de la vergüenza? Este intento desesperado para proteger su imagen, que se une a la petición de que no se grabe su declaración, no tapa que el presidente del Gobierno sea el responsable político de estos graves hechos", han señalado fuentes 'populares'. PIDE A BEGOÑA GÓMEZ QUE COLABORE CON LA JUSTICIA Es más, el PP ha pedido saber si, "tras montar un melodrama y mantener en vilo al país durante cinco días" con su reflexión, Sánchez "se tomará la jornada libre para respaldar a su mujer" este viernes. "Ya sabemos que no darán la cara ante la opinión pública, pero sí desearíamos que Begoña Gómez colaborase con la Justicia y contribuyese a esclarecer unos hechos preocupantes e inéditos en la historia democrática", han agregado los 'populares'. El PP ha señalado que "es imposible desligar las actividades supuestamente ilícitas de Begoña Gómez del Gobierno de España que Sánchez preside" y ha criticado que Pedro Sánchez siga sin dar explicaciones. "No dejaremos de exigir toda la información que se nos ha ocultado deliberadamente y la asunción de responsabilidades por parte del jefe del Ejecutivo", han finalizado fuentes del partido.

