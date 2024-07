Vox responde a Feijóo que Génova no gobierna en las autonomías y su opinión no les vincula

Madrid, 2 jul (EFE).- Vox ha respondido este martes al presidente del PP, Alberto Núnez Feijóo, que Génova no gobierna en las comunidades autónomas y que por tanto sus opiniones sobre el reparto de los menores inmigrantes no acompañados no son vinculantes para los gobiernos autonómicos que comparten ambos partidos.

"Los acuerdos de gobierno de Vox no son con el señor Feijóo", ha recalcado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo.

El líder del PP ha asegurado este martes en una entrevista en Onda Cero que las comunidades gobernadas por su partido cumplirán con el reparto de menores inmigrantes "hasta el máximo posible", aunque la tutela corresponda al Estado, y ha advertido a Vox que romper los pactos autonómicos por esta cuestión sería una "irresponsabilidad".

"Vox gobierna con el PP en las regiones en las que ha alcanzado determinados acuerdos. No gobierna con Génova 13, no gobierna con Feijóo, por lo tanto las declaraciones que quiera hacer Feijóo entendemos que no son vinculantes", ha recalcado Figaredo.

El diputado ha insistido en que en su partido tienen claro que los acuerdos alcanzados en las autonomías se cumplirán y ha advertido de que Vox "los va a hacer cumplir".

Y es que, según ha dicho, "nada más vale": que "se cumplan esos acuerdos de gobierno que son muy claros y en esta cuestión (del reparto de menores inmigrantes) también", ha zanjado Figaredo.

En caso de que finalmente se imponga el criterio de Feijóo y las comunidades gobernadas con el PP acepten el reparto, fuentes de Vox han insistido este martes en que no contemplan esa posibilidad y que, llegado el caso, ya estudiarían que hacer sin avanzar nada más al respecto.

Sin embargo, la semana pasada otras fuentes de Vox apuntaron que todos los escenarios están abiertos, incluido el de romper sus gobiernos en coalición con el PP, porque la política de inmigración es una línea roja que les podría llevar a revisar sus acuerdos con los populares. EFE

bgo/aam