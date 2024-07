IU defiende que lo relevante de la mesa de la coalición Sumar es el contenido y no la foto: No es momento de escenificar

La coportavoz delegada de IU, Amanda Meyer, ha manifestado que lo relevante de la reunión de la mesa de partidos de la coalición Sumar es el contenido y no los cargos que acudan, dado que ahora no es el momento de "escenificar" ni de "fotos". "Creo que no viene al caso pensar en fotos, ni en el espectáculo ni en la escenificación.No es momento de escenificar, es momento de trabajar y cuando haya que escenificar, pues se escenificará", ha afirmado en rueda de prensa telemática este lunes, cuestionada sobre si este foro quedará deslucido si no acuden los principales líderes de las formaciones coaligadas en Sumar. Dicha mesa de coordinación, que IU quiere que se celebre cuanto antes, de momento no cuenta con fecha concreta para su despliegue aunque esta formación avanzó que su coordinador federal, Antonio Maíllo, acudirá cuando se convoque. A su vez, la secretaria de Organización de Sumar e integrante de la coordinadora interina de la formación, Lara Hernández, indicó que la voluntad es que acudieran los "primeros espadas" de los partidos y que la cita estaba abierta a todas las organizaciones que concurrieron en la candidatura de las generales del 23J. Por ahora Más Madrid y los 'comunes' no han concretado si sus líderes, como Mónica García en el partido madrileño o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (si bien la formación catalana tiene otras dos coordinadoras como Jéssica Albiach o Candela López), participarán en la primera reunión. PROPUESTA "SERIA" Fuentes del espacio indican que se están celebrando contactos bilaterales y multilaterales entre todas las organizaciones para cuadrar las fechas, debido a la complejidad de la agenda de las diversas formaciones. En este sentido, la coportavoz de IU ha subrayado que a su formación lo que le interesa de este foro es lo "substancial", es decir, cómo se garantiza que "existe una coordinación y un gobierno de la toma de decisión democrático, transversal, horizontal, en el que todas las organizaciones se sientan partícipes". EL PROCESO DE REFLEXIÓN NO VA A SER FRUTO DE UN SOLO ENCUENTRO Una tarea, según ha explicado Meyer, que "no va a ser fruto de una reunión solamente". Por tanto, se requiere dinámicas y procedimientos de participación directa por parte de todas las ramas de Sumar para fijar un plan de trabajo conjunto y blindar que "las decisiones, ahora sí, se tomarán de manera democrática y compartida". Asimismo, Meyer ha destacado que existe un diálogo continuo entre los partidos y que les da igual el formato o los representantes que acudan a la mesa de la coalición, dado que cada formación de forma autónoma elige a sus representantes. "IU desde luego cree que se tienen que celebrar reuniones de manera normalizada entre todas las organizaciones para determinar qué elementos son prioritarios de los que tenemos que abordar", ha concluido.

