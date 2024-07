El PP extremeño sobre la amenaza de Vox de romper gobiernos por los MENA: "No tenemos temor y vamos a cumplir la ley"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado que su partido no tiene "ningún temor" por la supuesta amenaza de Vox de llegar incluso a romper sus alianzas en gobiernos autonómicos en función del apoyo o no de éstos a la política estatal sobre los menores extranjeros no acompañados (MENA), y ha incidido en que en todo caso la Junta va a "cumplir la ley". "Nosotros no tenemos ningún temor. Nosotros, como ha dicho ya el Gobierno de la Junta de Extremadura vamos a cumplir la ley. Es que la Junta de Extremadura no puede hacer otra cosa", ha subrayado Sánchez Juliá. En este sentido, ha añadido que "lo que es necesario es que el Gobierno de España realice las modificaciones necesarias para arreglar adecuadamente la situación de los mena, de los menores no acompañados"; al tiempo que ha defendido que "evidentemente lo que sí tiene que existir es una comunicación muy fluida y una gran coordinación entre el Gobierno de España y la Junta de Extremadura". "Pero nosotros no podemos menos que cumplir la ley", ha remarcado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes en Mérida. Sobre este respecto, ha añadido que "Extremadura siempre ha sido una comunidad solidaria" y que, además, no se puede desde la región "reivindicar solidaridad en la financiación autonómica y no tener solidaridad con otras comunidades autónomas de España en este sentido". "Pero evidentemente el primer principio que hay que hacer es cumplir la ley y máxime cuando se está gobernando la Junta de Extremadura", ha subrayado. PIDE AL PSOE DEFENDER ALMARAZ "SIN MEDIAS TINTAS" Por otra parte, el portavoz regional del PP ha incidido en que su partido pondrá "toda la carne en el asador" para seguir defendiendo la continuidad de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz, y ha considerado que en la defensa de este planteamiento deben ir "de la mano" todas las formaciones políticas en la comunidad "sin matices". Así, en concreto al PSOE extremeño le ha pedido que defiende la continuidad de dicha instalación "sin medias tintas" y que deje de ser "la sucursal de Ferraz", toda vez que si dicha central continúa activa ello supondría "generación de empleo de calidad" y "oportunidades para el medio rural" En este sentido, se ha preguntado por qué desde el Gobierno central del PSOE se "quiere acabar con todo esto" que genera en la comarca de Campo Arañuelo la Central de Almaraz, y ha insistido en que "todavía hay tiempo" para revertir el planteamiento de cierre de la instalación, aunque para ello se necesita "toda la fuerza de Extremadura" en una "cuestión de región". Con ello, y tras calificar de "atropello a la región" la reciente licitación del servicio de desmantelamiento de la Central Nuclear de Almaraz, Sánchez Juliá ha rechazado las "decisiones ideológicas" del PSOE en esta materia, y ha incidido en que, por el contrario, el PP apuesta por la continuidad de dicha instalación "sin cambios de opinión, sin matices, sin medias tintas". De igual modo, el 'popular' ha criticado que el PSOE extremeño haya a su juicio salido "por la tangente" al defender la pasada semana que la presidenta de la Junta, María Guardiola, es la que tiene que "convencer" a las empresas para solicitar la continuidad de la central nuclear, cuando en realidad --incide-- "quien quiere cerrarla" es el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez. GOBIERNO REGIONAL "PEGADO A LA TIERRA" Por otra parte, el portavoz del PP regional ha considerado que en el pasado Debate sobre el Estado de la Región ha quedado "patente" que Extremadura cuenta con un gobierno regional "sólido, claro" y "pegado a la tierra" y "por y para los extremeños", además de "comprometido con una Extremadura moderna que mira al futuro con mucha ilusión". Esto, según ha incidido, se evidencia con el discurso "realista" y las 43 medidas ofrecidas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante el citado debate, frente a una oposición que acudió a la cita "a intentar destruir y derrocar" al Ejecutivo autonómico. "La Junta ha conseguido más empleo, más empresas, más oportunidades para todos los extremeños", ha subrayado Sánchez Juliá, quien ha destacado además las 43 medidas planteadas en dicho debate por parte de María Guardiola "desde el diálogo" y para seguir "construyendo Extremadura". Entre otras medidas, el portavoz 'popular' resaltó las señaladas por Guardiola y referidas a la lucha contra el reto demográfico; a la atracción de nuevos residentes con deducciones del IRPF; a los beneficios fiscales en zonas rurales; la Estrategia de Transformación Digital; las medidas para seguir "fortaleciendo" el empleo y la conciliación; el Plan de Autónomos; las iniciativas para "fidelizar" a los MIR; o el plan estratégico para el sector porcino.

