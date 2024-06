Pradales tiende la mano a Pedro Sánchez, a quien recuerda que "lo pactado y firmado" está "para cumplirse"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha tendido su mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la celebración de un futuro encuentro entre ambos y le ha recordado que "lo pactado y firmado" está "para cumplirse". Además, ha asegurado que no llega para "hacer de gerente" del Gobierno vasco, sino para "liderar el país y las transformaciones que requiere". En una entrevista en El Correo, recogida por Europa Press, Pradales ha recordado que, por el momento, ha mantenido una conversación telefónica "y un cruce de mensajes" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le transmitió que se ponía a su disposición "para retomar temas y abrir una nueva etapa" y al que ya ha pedido una reunión "cuanto antes". El presidente del Gobierno Vasco ha confiado en que el encuentro se celebre antes del mes de agosto "o, como muy tarde, a principios de septiembre". Según ha adelantado, acudirá al encuentro "con la mano tendida y con la máxima confianza de que se vayan cumpliendo los compromisos pactados". "El camino se demuestra andando y, por lo tanto, vamos a caminar juntos", ha añadido. Por ello, ha manifestado toda la "colaboración y confianza" para "ir abordando" todos los asuntos que hay "encima de la mesa, que no son solo temas ligados al autogobierno". Preguntado por si confía que 'en el plazo improrrogable de dos años' para materializar lo acordado, ha respondido que "eso es lo pactado y lo firmado" y "los compromisos están para cumplirse". "Vamos a ver qué otras materias se pueden abordar; si hemos sido capaces de que se apruebe una Ley de Amnistía...", ha añadido. También ha confiado en que no se produzca un adelanto electoral porque "hoy más que nunca es importante la estabilidad política, buscar acuerdos entre diferentes, y desde Euskadi estamos mandando un mensaje muy potente, tanto al Estado como a Europa". Respecto a los tiempos en los que deben darse la negociación de un nuevo Estatuto y la culminación del actual, ha indicado que se "focalizará, fundamentalmente, en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika", auque considera que "los partidos deberían comenzar a hablar de forma discreta". "Hay mimbres para ello, con el trabajo que se ha venido haciendo en legislaturas pasadas", ha indicado. Además, considera "deseable" que en ese acuerdo estén el PSE-EE, EH Bildu y "por qué no, el PP". "Hay que invitar a todos los partidos. En el consenso de 1979 se quedaron fuera Herri Batasuna y Alianza Popular, y ahora resulta que hacen gala del Estatuto. ¿Por qué no intentarlo? Si luego un partido se quiere autoexcluir, que lo haga", ha dicho. PNV Preguntado por si siente la responsabilidad de tener que "reflotar" la sigla PNV, ha afirmado que su responsabilidad está "aquí, en el Gobierno" pero ayudará a "favorecer lo que requiera" su partido. Además, ha emplazado a "mirar con perspectiva" los últimos resultados electorales de la formación jeltzale, con un descenso de votos. "Veníamos de obtener los mejores resultados de la historia", ha recordado. Ante la posibilidad de un cambio de liderazgo en el PNV, ha asegurado que la formación "tiene que tomar sus propias decisiones" y él debe respetar "los tiempos, los órganos y los procesos internos, que desembocarán en una Asamblea General tras el verano". NO HE VENIDO PARA SER EL GERENTE" Imanol Pradales se ha referido a "la nueva Euskadi", que "hay que construirla". "Tengo claro que no he venido a hacer de gerente, de director general del Gobierno vasco, he venido a liderar el país y las transformaciones que requiere", ha manifestado. Según ha recordado su primera medida será iniciar una ronda con los partidos políticos y agentes sociales "para darles a conocer el programa de gobierno y "abordar un Pacto Vasco de Salud. "Me parece importante tener un plan de choque desde el primer día para mejorar la Atención Primaria y las listas de espera. Esos son los primeros deberes que nos hemos autoimpuesto", ha dicho. Ante el "déficit de médicos y de otros profesionales", Pradales propone "repensar modelos organizativos y de gestión" con "una política de atracción de profesionales" mediante "incentivos adicionales para atraer profesionales a la Atención Primaria y a otras especialidades y "competir en el mercado sin titubeos por ser el sistema al que quieren venir profesionales de otras partes del Estado y de Europa". En materia de Seguridad, confía en el nuevo consejero, Bingen Zupiria, para "solucionar en el corto plazo un problema de carácter sociolaboral en la Ertzaintza". "La Ertzaintza es una de las joyas de la corona del autogobierno y Bingen está muy comprometido con volver a ponerla en el sitio que le corresponde. Es importante encauzar el conflicto porque nos permitirá abordar el gran reto del nuevo modelo de seguridad", ha defendido. Según ha apuntado, la seguridad "se está convirtiendo cada vez más en una demanda de primer orden en todas las sociedades modernas" y en Euskadi "hay determinados puntos donde hay problemas de seguridad ciudadana". Con este objetivo apuesta por "mejorar la presencia policial" pero también por "una colaboración leal y rápida con las instancias judiciales para que cuando se detiene a un delincuente no esté en la calle 24 o 48 horas después". Respecto al reparto de los menores extranjeros no acompañados (menas), ha indicado que el actual reparto en el Estado es "asimétrico" y en Bizkaia se está "siempre batiendo récords". "No sé cuál es ahora la cifra concreta de Euskadi pero La Rioja el mes pasado tenía cuatro", ha explicado. Según ha añadido, el Gobierno Vasco está trabajando con el Ministerio "para ver de qué manera podemos buscar un reparto equitativo en función del peso poblacional de cada una de las comunidades, al igual que se aplica, por ejemplo, en el reparto de los fondos Next". En su opinión, es "importante" trabajar conjuntamente con el Gobierno español, y ha deseado "un acuerdo para que el reparto no sea asimétrico como hasta la fecha", y que Euskadi "acoja los que le corresponde". CONCIERTO ECONÓMICO En materia económica, el Lehendakari cree que se crea riqueza "generando un marco de condiciones fiscales, laborales, para la inversión y la innovación que sea atractivo". "Hay que poner en valor la figura de la empresa y de quien arriesga e invierte en este país. Y creo que hay que acompañar desde el Gobierno con los instrumentos que el propio Gobierno tenga o pueda crear", ha explicado. En este sentido, se ha mostrado partidario de "tener un poquito más de ambición en el uso del Concierto Económico". "Obviamente desde el rigor, obviamente desde la legalidad y el respeto a las reglas de la UE, pero con esa ambición de darle otra marcha más al Concierto", ha manifestado. Pradales ha admitido la existencia de "un nivel de conflictividad" que es "muy llamativo", y "no puede ser". En la búsqueda de soluciones en esta y otras materias mantendrá reuniones con todos los sindicatos, "también con ELA". "Debemos hacer una reflexión de país, porque la conflictividad nos resta competitividad. Antes de llegar a una huelga tenemos que utilizar el diálogo y la negociación hasta el amanecer si es necesario porque el botón rojo de la huelga tiene que ser un recurso extraordinario", ha defendido. Respecto al proyecto de crear un fondo soberano vasco para favorecer el arraigo empresarial, ha afirmado que se debe "alinear diferentes instrumentos públicos y privados, como el Instituto Vasco de Finanzas". "Debemos ser capaces de activar 3.000 millones a lo largo de los próximos años", ha dicho.

