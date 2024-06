Feijóo anuncia que llevará al Senado una ley de familias y conciliación y espera que el Gobierno no la "vete"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes que llevará en septiembre al Senado --donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta-- la ley de familias y conciliación que incluía su programa electoral para ayudar a las familias con jornadas flexibles y bancos de horas. Además, ha dicho que espera que el Gobierno no la "vete" después en el Congreso. Feijóo ha hecho estas declaraciones en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz tras visitar el campamento urbano de la localidad acompañado por el alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, y de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós. En plenas vacaciones escolares, el presidente del PP ha admitido que la conciliación es un "problema objetivo" y ha señalado que hay "muchas familias" que tienen horarios que no son "compatibles" para conciliar con sus hijos y "no tienen abuelos o abuelas" que les puedan "ayudar". En este punto, ha dicho que necesitan que las administraciones públicas "se impliquen", como hace el ayuntamiento de Torrejón. UNA PROMESA INCLUIDA EN SU PROGRAMA ELECTORAL Feijóo ha recordado que el programa electoral que el PP presentó a las elecciones generales del pasado 23 de julio incluía una ley de familia y conciliación para "buscar jornadas semanales flexibles y bancos de horas" para "atender las necesidades de conciliación" y "necesidades imprevistas. Según ha indicado, el PP llevará esa ley al Senado en el próximo periodo de sesiones que arranca en el mes de septiembre y ofrecerá soluciones como la flexibilidad de la semana laboral y el banco de horas sin perder la productividad. Dicho esto, ha indicado que espera que, una vez sea aprobada por el Senado --donde el PP tiene mayoría absoluta-- y sea enviada al Congreso, el Gobierno "no la vete" porque "la familia, la conciliación y la natalidad son problemas reales de la sociedad española". LAMENTA LA CAÍDA DE LA NATALIDAD Asimismo, Feijóo ha lamentado la caída de la natalidad en España, la segunda peor tasa de la UE, y ha situado el cambio de tendencia como uno de los retos más importantes que tiene España. "Hemos de considerar como prioritario atender el déficit de natalidad", ha agregado. Feijóo ha asegurado que muchas familias no pueden tener hijos debido a la falta de empleo o la alta inflación que vive España. "El incremento de los precios de los alimentos o de la vivienda hace muy difícil llegar a final de mes", ha apostillado. En este punto, ha destacado el compromiso de las administraciones del PP para financiar la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, ofreciendo facilidades a los españoles para que tengan más hijos.

Compartir nota: Guardar Nuevo