Puente cree que el Gobierno puede permitirse otro año sin PGE, aunque "no es deseable" y daría imagen de inestabilidad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que el Gobierno se puede permitir otro año sin aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogando nuevamente las cuentas de 2023, ya que son "expansivas" y cuentan con "un buen marco". No obstante, ha admitido que no sería "lo mejor" ni "lo deseable", porque podría dar imagen de "inestabilidad". Así lo ha asegurado al ser preguntado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, sobre si el Ejecutivo puede permitirse estar otro año sin presupuestos ante una posible repetición electoral en Cataluña que afecte nuevamente a la negociación de los mismos. En su opinión, España podría estar otro año más sin cuentas públicas, aunque también sería importante aprobar unos nuevos presupuestos para dar una sensación de estabilidad. "Sí, se lo puede permitir. ¿Sería lo mejor, lo deseable? No", ha explicado el ministro, detallando que el presupuesto actualmente prorrogado, el de 2023, es "uno expansivo" y tiene "una buena envolvente" como en el caso del Ministerio de Transportes, lo que le permite afrontar "todos los compromisos" que la cartera tenía en materia de inversiones y de gasto. Puente ha asegurado que hay "algunas herramientas" que permiten actualizar los PGE, y ha puesto de ejemplo que este año las autonomías van a recibir "20.000 millones de euros más que en 2023", y los ayuntamientos "5.0000 millones" adicionales, lo que da a entender que "los presupuestos tampoco lo son todo". Eso no quiere decir, sin embargo, que "la cuestión de fondo" por la que el Gobierno necesita aprobar unos presupuestos nuevos es la de dar "la sensación de estabilidad para el país". España necesita, según el ministro de Transportes, "refutar esta sensación" de que los PGE "dependen de que haya elecciones en una comunidad autónoma". PACTOS CON EL PP, UN "OASIS EN EL DESIERTO" Preguntado sobre si el PSOE sigue creyendo que el PP es de "extrema derecha", después de pactar con los de Alberto Núñez Feijóo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Puente ha espetado que "lo que pasa" es que "el PP a veces" no se distingue de Vox, poniendo como ejemplo la condecoración de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei. "Creo que a veces no se distingue al Partido Popular de Vox y creo que a veces el Partido Popular entra en los marcos de Vox", ha añadido, alabando que el líder del PP "haya tenido que hacer contorsiones para salirse" de esa condecoración y haya pactado la reforma del órgano de gobierno de los jueces. Asimismo, ha asegurado que Feijóo "ha tomado una decisión como líder", y que "liderar" es llegar a acuerdos, aunque "otra cosa es que esto tenga continuidad". "Yo creo que se ha producido un acuerdo que era prácticamente ya inaplazable. Probablemente habrá alguno más. Pero creo que esto vaya a abrir una nueva dinámica, probablemente será una excepción o un oasis en medio del desierto", ha zanjado.

