Las CCAA del PP se reunirán el próximo lunes en Salamanca para abordar la EBAU única y unificar criterios

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que las comunidades autónomas del Partido Popular mantendrán un encuentro la próxima semana en Salamanca para abordar la cuestión de la EBAU única y unificar criterios en esta materia, con el objetivo de que celebrar una prueba común en estas autonomías. Así lo ha detallado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este jueves, cuya reunión ha tenido lugar en las Cortes, en la que ha afirmado que el objetivo de las comunidades lideradas por los 'populares' es que la próxima EBAU se realice ya con las nuevas condiciones unificadas. "Nosotros insistimos en la idea de que sería mejor que fuera el Gobierno el que inspirara a apostar por esta prueba única, pero nosotros no renunciamos a avanzar de forma conjunta con otras comunidades autónomas a unificar todo tipo de criterios, fechas, etc.", ha sostenido el portavoz del Ejecutivo regional. En los mismos términos, Carriedo ha remarcado que si el Gobierno central no lidera este aspecto tendrán que ser las autonomías las que se pongan de acuerdo para unificar los criterios de esta prueba que permita "garantizar la igualdad entre todos los estudiantes".

