Ezentis estudia posibles compras para crecer tras la reestructuración del negocio

Madrid, 26 jun (EFECOM).- El nuevo consejero dominical de Ezentis y principal accionista del grupo, José Elías, cree que en el mercado existen otras compañías que pueden ser adquiridas e integradas en Ezentis para que la empresa pueda volver a crecer tras la reestructuración del negocio y volver a convertirse en referente en su sector.

Elías -dueño de La Sirena y presidente de Audax Renovables- ha apuntado que estudian crecer de manera inorgánica porque considera que en el mercado existen compañías que se pueden adquirir e integrar de "forma relativamente económica" para que Ezentis se convierta en un referente como fue en el pasado, pero con clientes más diversificados.

"Vamos a crecer de todas las formas que nos permita el mercado, primero, crecimiento orgánico, que no vuelva a focalizarse en crecer un solo cliente", ha dicho también Elías en la junta de accionistas de Ezentis, donde ha sido aprobado su nombramiento como consejero dominical para, posteriormente, asumir la presidencia del grupo de instalación y mantenimiento de infraestructuras tecnológicas.

La junta de accionistas celebrada este miércoles ha aprobado todos los puntos del día, entre los que se encontraban el nombramiento de Elías como consejero dominical, así como la aprobación de las cuentas de 2023, la gestión del grupo y el aumento del capital social de la Sociedad por un importe de 1,99 millones de euros mediante la emisión de 14,2 millones de nuevas acciones.

Esta era la primera junta de accionistas tras la vuelta a la cotización del grupo el pasado 29 de enero, después de más de un año suspendida en Bolsa, tras culminar su reestructuración y acometer una reducción de capital.

La presidenta no ejecutiva de Ezentis, Anabel López, ha destacado el "esfuerzo titánico" realizado para llevar a cabo el plan de reestructuración, en el que se logró una quita del 80 % de la deuda y se reorganizó la sociedad en dos perímetros: por un lado, el Ezentis actual y, por otro lado, el perímetro de telecomunicaciones (donde Ezentis tiene un 5 %).

"Somos más pequeños, pero vamos a poder ser mas rentables y más eficientes", ha apuntado López antes de detallar que sus líneas de negocio actuales pasan por la ingeniería de telecomunicaciones, instalaciones de seguridad o soluciones del Internet de las cosas (IoT).

López ha explicado también que la junta votaba el nombramiento de Elías como consejero dominical para ser posteriormente nombrado presidente no ejecutivo y pasar ella a ser consejera delegada del grupo.

Por su parte, Elías ha comparado la empresa con un enfermo muy grave, que ya se encuentra fuera de peligro, pero que todavía está en la unidad de cuidados intensivos.

"Me gustaría agradecer el trabajo al equipo directivo, que nos ha dejado sin deuda. Estamos en una situación en la que no estamos fuera de peligro, porque la dimensión no nos permite asumir todos los costes de estar cotizados, pero es una ventaja el estar cotizados", ha dicho.

Además, ha destacado la necesidad de la compañía de diversificar su cartera de clientes para poder generar una compañía sólida y rentable. EFECOM

mga/jmj