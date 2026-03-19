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Rahm y Sergio García empiezan con fuerza en Sudáfrica, con DeChambeau de líder

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Redacción deportes, 19 mar (EFE).- Los golfistas españoles Sergio García y Jon Rahm empezaron con fuerza su participación este jueves en el torneo de Sudáfrica de LIV y se situaron, respectivamente, a uno y dos golpes de los líderes, los estadounidense Bryson DeChambeau y el Charles Howell III.

Es la primera ocasión en la que el circuito saudí de golf celebra un torneo en Sudáfrica en su pretensión de consolidarse en nuevos mercados.

DeChambeau, ganador el pasado domingo en Singapur, junto con Howell III, fueron los más sólidos con una tarjeta de 63 golpes, ocho bajo el par del campo situado en Steyn City, cerca de Johannesburgo.

Por detrás de los líderes se situó Sergio García, que hizo siete ‘birdies’, el último con un ‘putt’ de más de quince metros con el que se resarció del fallo cometido en el hoyo anterior, que no logró embocar a pesar de tener la bola a un metro del agujero.

Empatado a -7 con Sergio García quedó Branden Grace, uno de los componentes del nuevo equipo Southern Guards, compuesto íntegramente por sudafricanos.

También Rahm tuvo un comienzo prometedor, con seis ‘birdies’ que reafirmaron el buen estado de forma del golfista vasco en esta nueva temporada en la primera ocasión en la que juega en el continente africano en sus diez años de profesional.

El líder de la general de LIV se mostró muy regular y cerró con un -6 para revalidar su aspiración a pujar por el título, después del que ya consiguió en Hong Kong.

El catalán David Puig fue otro de los que cuajó una buena actuación y cerró la primera vuelta con -5, a tres golpes de los líderes. Algo más distanciados quedaron sus compañeros de equipo en los Fireballs Josele Ballester, con -2, y Luis Masaveu, con -1.

La presencia de LIV en Sudáfrica, en la quinta cita de la temporada, ha despertado un notable interés, con la venta de unas 100.000 entras para las cuatro jornadas. EFE

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