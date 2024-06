Garuba: Tenemos poco tiempo para preparar el torneo, pero vamos por el buen camino

Madrid, 25 jun (EFE).- Usman Garuba, ala-pívot de la selección española de baloncesto y de los Golden State Warriors, comentó a Efe, tras el amistoso que su equipo perdió este martes, después de una prórroga, en Madrid, frente a Italia (84-87), que tienen "poco tiempo para preparar el torneo (preolímpico)", pero que van "por el buen camino".

"Me he sentido bien. Ha sido mi primer partido en mucho tiempo, pero me he sentido bien y creo que estamos en buena dinámica. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer; estamos entrenando muy bien", declaró Garuba en la zona mixta del Wizink Center, después del encuentro de preparación para el preolímpico de Valencia -entre el 2 y el 7 de julio-, en el que se medirá, en primera instancia, a Líbano y Angola; y se jugará una plaza en los Juegos de París 2024, en el posterior cruce, al que accederán también las dos selecciones que se clasifiquen en el grupo B, integrado por Finlandia, Bahamas y Polonia.

"Este es el primer partido del grupo; y somos conscientes de que tenemos poco tiempo para preparar el torneo (preolímpico), pero vamos por el buen camino", respondió a Efe, tras el amistoso contra Italia, en la zona mixta del Wizink Center, el jugador de los Golden State Warriors, equipo de la NBA.

"Nuestro objetivo no es ganar ahora, es ganar la semana que viene", apuntó Garuba, nacido hace 22 años en Madrid. "Y que hoy haya habido una prórroga viene bien, para coger ritmo", añadió.

"Está bien tener este tipo de partidos, ahora. Ya estamos listos par el siguiente, este viernes", comentó, en referencia al segundo amistoso previo al preolímpico, que medirá a España con la República Dominicana el próximo viernes en Alicante.

"Estoy completamente convencido de que (el seleccionador) Sergio (Scariolo), su cuerpo técnico y todos los jugadores corregiremos los errores cometidos. Somos conscientes del poco tiempo que tenemos para preparar el preolímpico, pero mañana vamos a ver el partido de nuevo, todo juntos y ver dónde podemos mejorar", explicó.

"Estoy tranquilo, tenemos buen equipo; y somos capaces de llevarnos el preolímpico. Pero bueno, hay que trabajar día a día y seguir con las bases para poder llegar a nuestro objetivo". comentó Garuba este martes en Madrid. EFE

arh