Exceltur ve como un paso valiente la medida de Collboni contra las viviendas turísticas

Madrid, 25 jun (EFECOM).- La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, considera que las medidas anunciadas por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), de no conceder más licencias para uso turístico a viviendas residenciales y de no renovar las existentes en noviembre de 2028, es "un paso valiente".

"No sé si la solución de Collboni será la ideal o no, pero, en cualquier caso, es un paso valiente ante una realidad muy conflictiva con la que se encontraba el Ayuntamiento de Barcelona y la ciudadanía", ha dicho este martes el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, en la presentación del informe MoniTUR 2023.

Zoreda ha recordado que Barcelona fue la que "generó con un buenismo equivocado hace más de 10 años un arranque bastante laxo de la legislación de las viviendas turísticas y que sirvió de referencia para que muchas otras ciudades siguieran en ese ánimo laxo, que, de alguna manera, evitaba corresponsabilizar desde el origen a las plataformas en este fenómeno de expansión irregular de la vivienda turística".

Collboni se encuentra en estos momentos con "una realidad sobrevenida de la que él no es responsable" y que es fruto de unas políticas "absolutamente equivocadas" de los responsables turísticos de la Generalitat en esa época que admitieron un crecimiento legal de unas viviendas "sin ninguna previsión ni control", ha apuntado.

Hoy son 10.000 viviendas y 40.000 plazas, más todas las ilegales, "producto de la absoluta tomadura de pelo y el cinismo con el cual las plataformas se manifiestan en la injustificada realidad de no querer contribuir a controlar la ilegalidad desde la justificación de que son tablones de anuncios y que no tienen nada que ver en este entierro", ha agregado.

"Si sumamos las dos cosas, nos encontramos con una realidad explosiva de crecimiento entre legal e ilegal que hoy se toma en consideración porque quien está denunciando precisamente esta realidad no es esa falsa competencia desleal, que lo es, de la hotelería, sino la sociedad civil".

La ciudadanía está harta de todos los problemas que le está generando esta explosión desordenada y que afecta una convivencia no solo en Barcelona, sino también en Málaga, Sevilla, Santiago de Compostela o en La Latina en Madrid y en cantidad de lugares que está creciendo este sentimiento ciudadano adverso, ha añadido.

Se trata, en definitiva, de un caos en la convivencia ciudadana que "requiere medidas con la misma contundencia con la que originalmente se sancionaron con una enorme laxitud", ha sentenciado.

Una petición constante desde Exceltur es que "lo ilegal hay que combatirlo por todos los medios y en ese esfuerzo de combate por todos los medios, la administración central tiene un papel del cual hasta hace muy poco se ha venido eximiendo".

Según Zoreda, el turismo tiene límites y, por lo tanto, lo que hay que estudiar es cuál es la mejor manera de acomodar el desarrollo turístico del futuro que genere la mayor prosperidad para las ciudades y los destinos, así como mejor empleo y los mejores efectos tractores.

Se necesita una reflexión profunda, pero desde la perspectiva de que, llegados a los niveles en los que estamos en algunos lugares de España, el crecimiento infinito por volumen es absolutamente insostenible, ha subrayado.

En cuanto a otra medida, en este caso la de aplicar una tasa turística de 3,25 euros a cada viajeros que llegue a la capital. propuesta por Más Madrid, Zoreda ha asegurado que, en ningún caso, las tasas son disuasorias para reducir la afluencia.

Contra el diagnóstico de que pueda haber un exceso de turismo, si fuera el caso en Madrid, lo que hay que tener es una reflexión profunda de cuáles pueden ser las causas y cuáles pueden ser las mejores soluciones.

En su opinión, "la tasa suelta como medida arbitraria e improvisada no es precisamente la mejor fórmula para atajar un problema de fondo que no se identifica con este tipo de medicina".

Para el presidente y CEO de Meliá Hoteles International y presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, lo que se pone de manifiesto con este tipo de propuestas es que no hay una hoja de ruta y no hay una gestión proactiva del turismo. "Son medidas que pueden ayudar quizá a contener el problema, pero no son las más adecuadas", ha resaltado.

La tasa "no ayuda en absoluto" y lo único que hace es restar competitividad, además de que, en muchos casos, su finalidad no es para el tema turístico sino que se destina a usos que no tienen nada que ver con el sector.

A su juicio, el Estado "tiene un papel fundamental en liderar el proceso de convergencia de un fenómeno que se nos está yendo de las manos" porque, aunque las competencias están transferidas, Escarrer cree que "la autoridad moral cuando menos del Gobierno debería de estar presente en tratar de consensuar una posición uniforme para todo el país". EFECOM

