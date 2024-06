PP-A: "Sánchez y sus ministros no van a bajar los brazos hasta que indulten a todos los condenados de los ERE"

La portavoz del PP-A, Maribel Sánchez Torregrosa, ha asegurado este viernes que "Sánchez y sus ministros no van a bajar los brazos hasta que indulten a todos los condenados por el caso de los ERE", el cual ha definido como "el mayor caso de corrupción de la historia reciente de este país" y reflejo de "la historia más negra de Andalucía". La dirigente del PP andaluz ha lamentado los "homenajes" y "aplausos" que el presidente del Gobierno "pedía para los condenados" en lo que considera el preludio a una "crónica de un indulto anunciado, como ha hecho con la amnistía de Puigdemont". "Creemos que Pedro Sánchez no va a parar hasta que indulte a los condenados, a sus compañeros socialistas por el mayor caso de corrupción de la historia reciente de este país", ha insistido tras recordar que fueron "más de 680 millones de euros" los defraudados de fondos destinados a las ayudas al desempleo. Con ello, ha valorado el papel de su partido, que "destapó el caso ejerciendo como acusación" en un procedimiento del que "se llegó a retirar la Junta de Andalucía, en tiempos de Susana Díaz", sentido en el que ha recalcado que su formación ha ejercido "en defensa de los intereses de los andaluces a los que les robaron". "Son los jueces los que tienen que valorar qué delitos son imputables y qué condenas corresponden. Todos los condenados del caso ERE seguirán condenados, quiera Sánchez o no", ha añadido la también diputada nacional quien ha recordado que el caso destapó las responsabilidades políticas de los condenados, entre ellos dos expresidentes y cinco exconsejeros de la Junta de Andalucía.

