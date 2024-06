El CIS lamenta los "bulos" sobre sus encuestas y lo achaca a partidos que no logran sus expectativas en las urnas

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha salido al paso del anuncio del PP de crear una comisión de investigación en el Senado sobre el instituto público y ha lamentado los "bulos" que se vienen generando sobre los "supuestos errores" de sus encuestas, un clima adverso que achaca en parte a partidos que no logran sus expectativas en las urnas. En un comunicado recogido por Europa Press, el CIS recuerda que su labor no es hacer predicciones de resultados, sino que hace mediciones del estado de opinión en un momento determinado, que generalmente está alejado de la jornada electoral, a veces más de diez días. A su juicio, hay una "diferencia importante", pues "las predicciones se evalúan según los resultados electorales, mientras que las mediciones analizan qué es lo que puede llevar o ha llevado a unos u otros resultados". "Asegurar que el CIS 'no acierta' en sus predicciones electorales es tan cierto o tan falso como decir exactamente lo contrario, porque el CIS no hace predicciones sino mediciones y estimaciones de tendencias con los márgenes teóricos de error correspondientes; estimaciones, por supuesto, que sólo son válidas para los días en los que se hacen las encuestas", remarca. El centro que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos considera que "emplazar al CIS ante críticas sistémicas, bulos y acusaciones de diferente tipo más bien parece una forma de eludir debates auténticamente científicos y rigurosos sobre estas cuestiones, intentando enmascarar al mismo tiempo que en determinados procesos electorales algunos partidos no han logrado los objetivos que se habían fijado previamente". En todo caso, el CIS adelanta su disposición a colaborar con la comisión de investigación anunciada por el PP y espera aprovechar para "informar pública y transparentemente sobre la gestión del CIS y los procedimientos seguidos en su labor investigadora y en su gestión pública", subrayando que sus cuentas son auditadas anualmente y que es "uno de los organismos cuyas últimas cuentas no han sido objeto de ningún reparo".

