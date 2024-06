Un documental recoge la destrucción de mayor hospital de Gaza para denunciar el genocidio

Madrid, 19 jun (EFE).- Un nuevo documental, producido por Al Jazeera 360, denuncia los crímenes y aberraciones cometidos por el ejército israelí en el complejo hospitalario más grande de la Franja de Gaza, durante 14 días de asedio, entre marzo y abril de 2024, a través de las voces de los gazatíes.

Titulado 'Al-Shifa Hospital. Crimes They Tried to Bury' (Los crímenes enterrados), el documental pretende fomentar el debate para poner fin al genocidio en Gaza. Se estrenará en España la próxima semana.

A través de testimonios exclusivos de los palestinos que sobrevivieron a los bombardeos, asesinatos, torturas y arrestos ejercidos por parte del ejército de Israel durante dos semanas de asedio.

Con una duración de 44 minutos, la película, filmada con una de las pocas cámaras disponibles en este complejo, documenta cómo varios equipos médicos de Al-Shifa y algunos ciudadanos fueron obligados a enterrar a las víctimas de los bombardeos en fosas comunes dentro de los patios del hospital, siendo después exhumadas por parte de las excavadoras israelíes.

Además, enfermeras, acompañantes de pacientes y residentes de los alrededores del complejo advierten en esta cinta de que las 3.000 personas que permanecieron atrapadas en el hospital durante días, con escasas provisiones de comida y agua, fueron amenazadas por el ejército israelí de que les dispararían si abandonaban el lugar sin recibir antes instrucciones de evacuación.

Como subraya Awad Joumaa, jefe de contenido original de Al Jazeera 360, "el documental es una instantánea de la historia y del genocidio en curso que ha estado ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre. Lo que es diferente de esta película, y esa fue la intención desde el día en que decidimos que íbamos a hacer esto, es documentar lo que está sucediendo a través de las voces de la gente".

El estreno de 'Al-Shifa Hospital. Crimes They Tried to Bury' tendrá lugar el próximo jueves 27 de junio, en los cines Capitol de Madrid, con una presentación a cargo del equipo de Al Jazeera 360, y la participación de representantes políticos y ONG.

La productora del film ha subtitulado el documental en inglés, francés y español para intentar una mejor distribución mundial y tratar de poner fin a una situación causante de la muerte de más de 37.000 palestinos y el desplazamiento de la mayor parte de los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza. EFE

aga/aam

(foto cedida)