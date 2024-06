Més, aliado de Sumar, exige una mejora de financiación para Baleares y no ve problemas en la singularidad para Cataluña

El diputado de Més por Mallorca dentro del grupo de Sumar, Vicenç Vidal, ha reclamado una mejora de la financiación para Baleares de cara a una futura reforma del sistema y no tiene problemas con la demanda de singularidad para Cataluña dado que es el mismo estatus que aspira para el archipiélago. En declaraciones a Europa Press, Vidal ha celebrado que se vuelva a abrir el debate sobre la financiación autonómica que el PSOE había "olvidado" y "escondido en un cajón", dado que es un asunto prioritario para Baleares. Al respecto, Vidal ha recordado por ejemplo que Més también demanda tener una singularidad en términos de financiación para Baleares y que cualquier reforma del modelo debe ponderar elementos clave su comunidad, como compensar la insularidad que es un hecho geográfico singular. Unido a ello, ha desgranado que se debe actualizar a la hora de asignar recursos la "población real", dado que el sistema actual se baja en índices caducos, y también atender a la "población flotante" que asume las islas con millones de visitantes al año por ser uno de los destinos turísticos de referencia. Por tanto, el diputado de Més se ha mostrado satisfecho de que "por fin" en esta legislatura se hable de modelo de financiación y también se muestra "contento" de que los compañeros de Cataluña, en alusión a ERC o 'comunes', esbocen el modelo de financiación que ellos quieren. De esta forma, la cuestión de la financiación catalana no le genera inconvenientes para Més, en contraposición con las posturas expresadas por Compromís o Chunta aragonesistas, dado que supone una ventana para volver a exigir la corrección de la infrafinanciación balear. "NO HAY COMPETICIÓN, CADA UNO DEFIENDE A SU TERRITORIO" Es más, ha desgranado que Més per Mallorca no tiene ningún problema con la demanda de concierto para Cataluña que reivindican los republicanos, dado que su formación defiende un modelo idéntico para las islas. "Esto no es una cuestión de competición entre territorios, cada uno tiene que defender a su territorio", ha manifestado para agregar que en ese "camino" hacia la remodelación del sistema de financiación, llegarán a "puntos de encuentro". En este punto, ha agregado que el voto de Més en el Congreso estará condicionado siempre a mejorar la financiación de Baleares, consciente de que su peso es el que es dentro de la cámara, y apoya que cada comunidad demande la singularidad que estime en un país plurinacional, ya sea el caso catalán como Galicia o Extremadura.

