Feijóo tilda de "inconstitucional" el plan de Sánchez para el CGPJ y avisa que ir por ese camino aleja cualquier pacto

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que el plan del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para renovar el Consejo General del Poder Judicial es "claramente ilegal e inconstitucional". Dicho esto, ha rechazado su "ultimátum" y ha avisado que, si el camino que propone es el "control férreo" del órgano de gobierno de los jueces, eso alejaría cualquier pacto. Así se ha pronunciado desde Bruselas al ser preguntado si ha habido algún avance entre PSOE y PP en la negociación, después de que la Comisión Europea haya reconocido que espera propuestas concretas de los dos grandes partidos antes de reactivar la mediación para desbloquear el CGPJ. El pasado miércoles, Sánchez avisó al PP que le quitará al CGPJ la facultad para hacer nombramientos de los miembros del Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de justicia si no pactan antes de fin de mes. Un día después, añadió que se inspira en la propuesta del actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte. Feijóo ha criticado el "ultimátum" de Sánchez apuntando a que pretende "modificar unilateralmente la Ley Orgánica del Poder Judicial". "También hemos intuido, aunque no ha concretado el contenido de esa modificación, que está dispuesto a un control férreo del CGPJ desde el PSOE y sus aliados", ha apostillado. El jefe de la oposición ha recalcado que ese es "el camino inverso" y "alejaría cualquier tipo de acuerdo" entre PP y PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, ha dicho que su partido no sabe "en qué consiste ese ultimátum" ni si es "definitivo o no". "No nos preocupa los ultimátum o los chantajes del presidente del Gobierno porque entendemos que su propuesta es claramente ilegal e inconstitucional, al menos en los términos generales en que la ha planteado", ha aseverado. EL PLANTEAMIENTO DE SÁNCHEZ "NUNCA SE HA PLANTEADO" EN BRUSELAS Dicho esto, Feijóo ha subrayado que la posición del PP la conoce la Unión Europea y ha añadido que para su partido se "mantienen las conversaciones" que celebraron con el comisario de Justicia, Didier Reynders. "Nuestro posicionamiento es conocido por la Comisión Europea. Este planteamiento de Sánchez no lo conoce la Comisión Europea y nunca se ha planteado en esa mesa de conversaciones", ha advertido, para añadir que al PP ese "ultimátum" del jefe del Ejecutivo "ni les preocupa" ni les "vincula". En este punto, Feijóo ha indicado que el PP está a disposición de la Comisión Europea para "proseguir las conversaciones" para renovar el Consejo General del Poder Judicial. "Todo lo que sea avanzar en la independencia judicial el PP lo firmará y todo lo que sea retraer y profundizar en la politización del Poder Judicial, el PP no lo suscribirá", ha declarado. El líder del PP ha reconocido que su partido está esperando "cuál es la respuesta definitiva del PSOE". "Si el PSOE quiere un acuerdo en el CGPJ, todo aquello que vaya para profundizar en la independencia en el Consejo es el camino correcto. Si deshace las conversaciones que habíamos mantenido e insiste en el ultimátum del señor Sánchez, eso no será posible porque sería contravenir la separación de poderes y el Estado de Derecho, que nosotros vamos a garantizar como hemos garantizado siempre", ha finalizado.

