Bendodo hace 'radiografía' del Gobierno: Chantaje de Puigdemont, falta de gestión y corrupción "por tierra, mar y aire"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha hecho una "radiografía en descomposición del Gobierno" de Pedro Sánchez en la que ha identificado como principales problemas el chantaje de Carles Puigdemont, la falta de gestión y la "corrupción por tierra, mar y aire" que afecta al presidente del Gobierno, a su familia y al partido socialista. En estos términos se ha pronunciado Bendodo este martes en la clausura de la Junta Directiva Provincial de la formación política en Málaga, donde ha intervenido junto a la presidenta del PP provincial, Patricia Navarro. Así, sobre el chantaje de Puigdemont, el líder 'popular' ha ironizado sobre "lo que están costando siete votos para que un tío se quede sentado en el sillón de la Moncloa puede que un cuarto de hora más"; y ha añadido --en referencia al líder de Junts-- "y ahora le amenaza con descabalgarlo del sillón de la Moncloa si no lo hace presidente de la Generalitat". Bendodo ha dicho que la ley de amnistía "no era suficiente. Ahora el referéndum también", y al respecto de este ha dicho que "si dicen que no lo van a dar --el referéndum--, es que van a empezar a darlo". En cuanto a la falta de gestión, Elías Bendodo ha señalado que la prueba más clara es que en julio se va a cumplir un año de legislatura y solo se ha aprobado una ley, la de amnistía. "Ya no hay más. No hay más leyes, ni se van a aprobar más leyes", ha dicho al respecto. Así, ha vaticinado "una legislatura en blanco", y ha criticado que los españoles no la merecen "porque un señor se quede un cuarto de hora más sentado en el sillón de la Moncloa". En cuanto a la corrupción, Bendodo ha dicho que "acecha a Sánchez, a su familia, al partido socialista y al Gobierno por tierra, mar y aire. Y ni fango ni historias". Así, ha apuntado a pronunciamientos de la Fiscalía europea, de la UCO de la Guardia Civil, de la Audiencia Nacional o de la Audiencia de Madrid, preguntándose si acaso todos van a estar equivocados. "Si esto pasara en cualquier país de Europa, el Gobierno en pleno, primero el presidente, ya habría dimitido. O al menos se hubieran convocado de forma inmediata elecciones. Pero nada, aquí se trata de seguir atrincherado en la Moncloa", ha subrayado Bendodo. "Como los jueces toman decisiones que no les gustan, porque afectan a su familia, y como los medios de comunicación escriben cosas que no les gustan, pues hay que meter manos a los jueces y a los medios de comunicación", ha añadido. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP ha asegurado que su partido va a seguir siendo el principal defensor de la libertad de prensa y la independencia de los jueves. EL PP ATENTO AL CASO DE LOS ERE Elías Bendodo ha dicho que si la ley de amnistía ha borrado o ha hecho que entren por la puerta de atrás delitos como el terrorismo o la malversación de caudales públicos, "desde el PP tenemos que estar muy atentos" porque Sánchez "puede tener la tentación" de indultar a los condenados por los ERE, si bien ha añadido que él cree que no. "Vamos a estar muy pendientes de lo que dice el Tribunal estos días con respecto a determinados condenados en el caso de los ERE. Esperemos que un caso que ha pasado por más de veinte juzgados, que todos han ratificado las sentencias, ahora en el Tribunal Constitucional sean revisadas y sean reducidas o eliminadas las condenas, porque no tiene el valor de indultarlos. A ver si lo quiere hacer ese indulto por la puerta de atrás. Sería un gran escándalo y desde el Partido Popular vamos a estar muy atentos a esta cuestión", ha dicho. BALANCE DE LAS ELECCIONES Ante la Junta Directiva Provincial de Málaga, Bendodo ha destacado la victoria del PP en Andalucía, lo que ha apuntado como una noticia importante: "Creo que hay que reconocer a Juanma --Moreno--, que ha convertido, y no es una tarea fácil, al Partido Popular de Andalucía en el partido hegemónico de Andalucía, porque ha conseguido que sea el partido que más se parece a Andalucía". El líder 'popular' ha subrayado que en Andalucía se ha dado el mayor vuelco de toda España. "Un vuelco de 24 puntos se ha conseguido en las europeas estas. No hay ninguna comunidad autónoma que haya sacado ese resultado. Porque en las últimas el PP de Andalucía perdió por 18,3 puntos y hemos ganado por 5,7. Por tanto, ese vuelco de 24 puntos no se ha conseguido en ningún territorio. Victoria contundente en Málaga, victoria contundente en Andalucía y victoria contundente en España". Para Bendodo, los españoles "han hablado alto y claro", y han pedido un cambio en España. "Y, por tanto, lo que pedíamos en la campaña, es decir, que los españoles hablaran y fuera la antesala del cambio en España, pues los españoles han hablado y han dicho que sí, que si hubiera elecciones hoy en España habría cambio de Gobierno".

