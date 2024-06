Aznar asegura que "España prevalecerá frente a todos los que quieren romper el orden constitucional"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lamentado este sábado que se "ponga en cuestión" la transición española que convirtió al país en una "democracia ejemplar", al tiempo que ha advertido que "España prevalecerá frente a todos aquellos" que quieran "romper el orden constitucional" y la "convivencia". En este sentido, el exmandatario ha asegurado que "hay una mayoría de españoles" que estarán "activamente en contra" de quienes "quieren poner en cuestión la existencia de la nación española, la continuidad histórica de España, la transición política y el orden constitucional encabezado hasta ahora por la corona", durante su intervención en el izado de la bandera rojigualda en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera. Tras autodefinirse como el "responsable, inspirador y quien materializó prácticamente" la bandera de España que se encuentra en la Plaza de Colón de Madrid, el expresidente 'popular' ha criticado que "en estos momentos" quienes creen en "una nación española" tengan que "aguantar tanto insulto, descalificación y acuerdos que van en contra del interés general". Asimismo, Aznar ha instado a que, en un momento en el que, ha considerado, "la historia es despreciada", se conozca la misma "mejor que nunca", así como ha llamado a los ciudadanos a "estar orgullosos" de las "raíces" que encarnan personajes como Hernán Cortés, a quien ha calificado como "uno de los mayores genios políticos", a fin de "poder trazar un gran futuro" para el país. Este "gran futuro", ha precisado, se "empezó a trazar hace 50 años", al calor de una transición que, ha insistido, supuso que los españoles apostaran por "la reconciliación, la convivencia, el encuentro, la unidad, grandes objetivos compartidos y grandes objetivos soñados". Al respecto, el exmandatario 'popular' ha abogado por la unión de los españoles para "defender" el "legado histórico" y la "continuidad" de la "nación" en la que se camine hacia un "futuro de libertad e igualdad". LA BANDERA, UN SÍMBOLO DE "TODOS" En el izado de la bandera nacional, también ha estado presente el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha abogado por "conceder valor" a símbolos como la rojigualda que "son de todos y enraizan en un profundo sentimiento de unidad e igualdad entre todos los españoles". "Nadie se puede adueñar de ellos en exclusiva", ha remarcado Bautista tras apuntar que, a propósito de la Eurocopa, "muchos españoles" volverán a colgar en sus balcones la bandera, "recuperando la tradición de llenar las calles con los colores nacionales". "Nuestra bandera es el símbolo que nos une a todos los españoles, sea cual sea el lugar de nacimiento o sus creencias, una bandera que millones de españoles exhiben con orgullo y a la que muestran su respeto en actos como los del día de hoy", ha considerado el consejero alentando a la ciudadanía a "no rendirse" y a "defender la democracia, cada cual desde el ámbito de sus responsabilidades". La bandera de seis metros de altura, que ha sido izada por el expresidente del gobierno, ondeará permanentemente en una isleta situada en las inmediaciones del Polideportivo Municipal de la localidad, donde se desarrollan eventos de alcance deportivo regional y nacional, con la perspectiva de que Jaraíz de la Vera se convierta en Villa Europea del Deporte 2026. En última instancia, el consejero ha señalado que la Constitución española "no se hizo para que un Gobierno pudiera ir sesgando a trozos, a medida que el chantaje se apodera de la vida pública", ni para cuestionar "la separación de poderes por el simple hecho de que a un gobernante no le gusta lo que investigan los jueces".

