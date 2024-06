El alero Germán Martínez no seguirá en el Covirán

Granada, 14 jun (EFE).- El alero Germán Martínez no formará parte del Coviran Granada la próxima temporada tras más de una década en la entidad, convirtiéndose en el tercer jugador nacional que deja el club en los últimos días.

Germán Martínez pone fin a su etapa en un club al que llegó en edad cadete y con el que jugó, además de en diferentes categorías inferiores, en Liga EBA, LEB Plata, LEB Oro y ACB.

El alero debutó con el primer equipo en noviembre de 2014 siendo júnior y dos años después pasó a formar parte de la primera plantilla, debutando en la Liga ACB la pasada campaña.

Germán Martínez ha disputado 135 encuentros con el Covirán Granada, 17 de ellos la pasada campaña en la Liga Endesa con una media cercana a los 10 minutos por choque.

“Germán Martínez se ha ganado a lo largo de todos estos años en la entidad rojinegra un cariño especial en el Palacio de Deportes debido a su entrega y energía sobre el parqué, además de ser cercano y cariñoso con la afición y de tratarse de un jugador de la casa en el que se ven reflejados los canteranos que forman parte de las categorías inferiores”, indicó el club.

No obstante, en el tramo final de la pasada temporada contó poco para el técnico y fue el jugador descartado en la mayoría de partidos.

Este es el tercer jugador que deja el Covirán Granada este verano tras las salidas anteriores del base Lluis Costa y del escolta Christian Díaz.

El jugador se despidió de la afición en una carta publicada este mismo viernes por el club en la que dijo que en Granada ha vivido “años de continuo crecimiento tanto a nivel personal como profesional” y que ha “tenido la suerte de compartir vestuario con grandes profesionales y mejores personas”.

“Me llevo grandes momentos con un Palacio teñido de rojo empujando como nunca imaginé. También el cariño de la afición y en particular de los chavales jóvenes y de la cantera, con los que siempre he estado unido y me unirá una complicidad evidente”, añadió Germán Martínez. EFE

