Tebas: Intentar presionar con que Lim se vaya para poder hacer el estadio no es de recibo

Vila-real (Castellón), 9 jun (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la etapa de Peter Lim como máximo accionista del Valencia tendrá un final, pero criticó que se le presione para que se marche del club con el Nou Mestalla.

"Peter Lim no va a ser eterno en el Valencia", señaló Tebas en declaraciones a los medios en Vila-real (Castellón) en el torneo LaLiga FC Futures en las que criticó "que algunos quieran ahora tanta velocidad".

"Estoy deseando que termine de solucionar el tema del estadio. Hay que tener miras más lejanas que cortoplacistas e intentar presionar a que Peter Lim se vaya para que se pueda hacer el tema del estadio no me gusta y no es de recibo", añadió.

Tebas dijo que "el Valencia es una institución de la ciudad" y que "el nuevo campo sería un campo para la ciudad". "Todo llegará", apuntó.

El máximo dirigente de la patronal de clubes insistió en su idea de que la llegada de Lim al Valencia hace ahora diez años fue la salvación del club y recordó algunos éxitos que ha tenido el club en este periodo.

"Lim vino y salvo al Valencia de una quiebra segura y ha sido ovacionado por ganar una Copa. La memoria del fútbol es corta", lamentó. EFE

