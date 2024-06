Hoy es noticia en España

ELECCIONES EUROPEAS

El Gobierno anima a votar mañana: “Cuanta más participación, más democracia”

Familia, senderismo y libros en la jornada de reflexión de los candidatos a las europeas

ESPAÑA ARGENTINA

Argentina acusa a Sánchez de "intromisión" por criticar eliminar el ministerio de la Mujer

INMIGRACIÓN CANARIAS

Desembarcan en Lanzarote a 111 magrebíes rescatados de dos pateras al noroeste de la isla

Rescatan a otros 53 hombres y una mujer de una patera localizada al noreste de Lanzarote

EMPLEO MUJERES

1,2 millones de mujeres más trabajan desde 2019, la mitad en Madrid, Cataluña y Andalucía

SALUD MENTAL

El 25% del personal sanitario sufre problemas de salud mental, con más suicidios de media

ANTONIO FERRANDIS

El monumento valenciano a 'Chanquete' lleva meses "mutilado" y el PSPV exige explicaciones

VIOLENCIA MACHISTA

Benaguasil guarda un minuto de silencio por el asesinato de una mujer y su hijo

SUCESOS ACCIDENTES

Noche trágica en Madrid con tres fallecidos en accidentes y un herido grave por atropello

SUCESOS ANIMALES

Localizados más de cien animales con síntomas de maltrato en una vivienda de Valencia

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:30h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA.- Gernika-Palestina y Yala Nafarroa convocan movilizaciones en Bilbao y Pamplona para pedir a Europa que adopte medidas para "obligar a Israel a poner fin al genocidio" en Palestina. Ayuntamiento. (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Pamplona.- ISRAEL PALESTINA.- Manifestación en solidaridad con Palestina bajo el lema 'Genozidioa Stop. Europa no seas cómplice'. Golem Baiona. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Concentración convocada por las Acampadas por Palestina con el lema "¡Ruptura de todas las relaciones ya!". Puerta del Sol.

19:00h.- Santa Coloma.- DÍA RIOJA.- Santa Coloma acoge el acto conmemorativo del Pregón del Día de La Rioja, que pronuncia la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago. Plaza de la Convención de Santa Coloma. (Texto) (Foto)

19:00h.- Guadalajara.- ISRAEL PALESTINA.- La plataforma Guadalajara con Palestina organiza un coloquio sobre '¿Qué podemos hacer para parar el genocidio?'. Centro Social Octubre.

20:00h.- Madrid.- PSOE HOMENAJE.- Ofrenda floral a Pedro Zerolo, organizada por la Fundación que lleva su nombre, en el 9º aniversario de su fallecimiento, a la que asiste el Grupo Municipal Socialista encabezado por su portavoz, Reyes Maroto. Plaza de Pedro Zerolo.

SOCIEDAD

18:30h.- Granada.- MEDIO AMBIENTE - Manifestación organizada por la Red de Apoyo entre Territorios afectados por las Megarenovables en Granada.

19:30h.- A Coruña.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el debate sobre infancia y juventud organizado por la Red Acampa, en el que también participa la directora ejecutiva de la UNRWA, Raquel Martí. Jardines de Méndez Núñez.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA MARC ANTHONY.- Conciertos del músico neoyorquino Marc Anthony, el grupo canario Efecto Pasillo y St. Pedro en la primera jornada el Tenerife Music Festival. Puerto.

19:00h.- Madrid.- TOROS SAN ISIDRO.- Corrida de toros de la Feria de San Isidro, con toros de la ganadería de Román Sorando para los diestros Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado. Plaza de Toros de Las Ventas. (Texto) (Foto)

19:00h.- Torremolinos (Málaga).- DANZA INVISIBLE.- El grupo musical Danza Invisible ofrece una rueda de prensa antes del último concierto en su ciudad, Torremolinos, que se celebrará en el Estadio de El Pozuelo. Estadio de El Pozuelo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Pamplona.- CULTURA ARTE.- Marta Moreno Muñoz presenta el proyecto de arte y activismo climático 2020: The Walk, acompañada por Maite Mompó, directora de Stop Ecocidio. Antartika Kultur Kontainer.

19:30h.- Bilbao.- BATALLA GALLOS.- Celebración de la última regional de Red Bull Batalla, donde 16 freestylers se batirán bajo el formato "one to one" para optar a la Final Nacional de Red Bull Batalla 2024. La Terminal - FICC (Zuloaga Ignacio Pintor Kalea, 3). (Texto)

19:30h.- Badajoz.- MÚSICA BADAJOZ.- Espectáculo ‘La movida el musical de los 80´s by Theatre Properties’, que incluye más de 35 canciones del pop de la década de los ochenta. Teatro López de Ayala.

20:00h.- Oviedo.- CONCIERTO AUDITORIO.- El Coro de la Fundación Princesa de Asturias, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y Oviedo Filarmonía (OFIL) participan en un concierto extraordinario con motivo del 25 aniversario del Auditorio Príncipe Felipe. Auditorio Príncipe Felipe.

20:00h.- Palma.- CONCIERTO BACH.- 'Cartes a Bach' concierto inaugural de Festmusic Mallorca 2024. Can Vivot.

20:00h.- Badajoz.- FESTIVAL MÚSICA.- Interviene en el 41 Festival Ibérico de Música de Badajoz la formación portuguesa Sete Lágrimas con un interesante programa titulado ‘Diáspora portuguesa’ que reúne música de países que han estado en contacto con Portugal durante los últimos 500 años. Iglesia de la Concepción.

20:30h.- Ibiza.- IBIZA MÚSICA.- Representación de la ópera con ballet 'Ariadna. Más allá del mito'. Can Ventosa.

21:00h.-Pamplona.- CONCIERTO BISBAL.- Concierto de David Bisbal en el Navarra Arena.

21:30h.- Granada.- MIGUEL RÍOS.- Miguel Ríos, Los Ángeles, 091, Lagartija Nick y Niños Mutantes ofrecen el concierto 'Granada all star', con el que concluyen los actos programados con motivo del 80 cumpleaños de Miguel Ríos. Plaza de Toros de Granada. (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Plasencia (Cáceres).- CULTURA MÚSICA.- El cantautor argentino Salvador Amor ofrece un concierto bajo la modalidad de "taquilla inversa", en la que el público paga a la salida lo que considera. Espacio Cultural La Jaimita.

21:30h.- Madrid.- DUKI CONCIERTO.- El artista argentino Duki ofrece un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, única cita en España en 2024. Estadio Santiago Bernabéu. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Talavera de la Reina (Toledo).- CULTURA DISEÑO.- Gala de la Aguja de Cerámica/Muestra Nacional de Jóvenes Diseñadores Ciudad de Talavera. Asiste la presidenta de la Asociación Nacional de Diseñadores de España, Laura Victoria Valencia, entre otras autoridades. Murallas.

22:00h.- A Coruña.- CAMILO CONCIERTO.- El colombiano Camilo empieza su gira en España que lo llevará a Tenerife, Madrid, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca, entre otros lugares, hasta el 21 de julio. Coliseum. (Texto) (Foto)

22:00h.- Madrid.- VETUSTA MORLA.- Vetusta Morla actúa dentro de Alma Festival en el primer concierto tras la publicación de su nuevo disco 'Figurantes' y el último en su Madrid natal antes de un largo parón de descanso. Parque Tierno Galván. (Texto) (Foto)

22:00h.- Arona (Tenerife).- CANARIAS SENEGAL.- Concierto de Khaly Thioune Ngom & y Banda, en el marco del Festival Canarias-Senegal, una iniciativa que impulsa la interculturalidad como mezcla de culturas en un plano de igualdad. Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos.

22:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- JORNADAS JAPÓN.- Concierto de Morimoto Sisters, en el marco de las Jornadas Culturales de Japón de la Fundación CajaCanarias. Espacio Cultural CajaCanarias.

22:30h.- Granada.- FESTIVAL GRANADA.- La reina Sofía preside, en el marco del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, la gala de ballet a beneficio de la Fundación Reina Sofía, que correrá a cargo del Ballet Nacional de España. Teatro del Generalife. (Texto) (Foto)

23:00h.- Maspalomas (Gran Canaria).- MÚSICA REGUETÓN.- Concierto del cantante puertorriqueño Mike Towes. Ciudad Deportiva.

00:30h.- Santa Brígida (Gran Canaria).- MÚSICA URBANA.- Concierto de Mel Ömara y O.M. Domínguez en el Sautate Urban Fest. Aparcamiento municipal

